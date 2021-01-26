Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Репяхова зізналася, що 90% речей Павліка залишилися вдома у його колишньої дружини

Сьогодні, 15:40

Віктор і Катерина мріють придбати великий будинок

Вперше за довгий час Катерина Репяхова зважилася дати інтерв'ю. Молода дружина Віктора Павліка поспілкувалася з "Зірковім шляхом", який виходить на телеканалі "Україна". Вона розповіла про концерти на карантині, вагітність, а також зізналася, що Віктор Павлік досі фінансово допомагає колишній дружині Ларисі Созаєвій – виплачує кредит за квартиру, взятий 15 років тому.

До речі, саме в квартирі у Созаєвої, за словами Репяхової, залишилося дуже багато речей Павліка.

"90% залишилися ще на тій квартирі. Звичайно, мені б хотілося, щоб він все звідти забрав", – коментує Катерина.

Катерина Репяхова та Віктор Павлік
Катерина Репяхова та Віктор Павлік
Фото: instagram.com/repyahovakate

Нині Віктор Павлік з молодою дружиною проживають у двокімнатній квартирі, а через скасування багатьох концертів під час пандемії і фінансових труднощів вони відклали купівлю нових апартаментів. За словами Катерини, вони з Віктором хотіли б переїхати до великого будинку.

"Я хочу собі гардеробну велику, це моя мрія. А Віктору однозначно потрібен кабінет. Тому що з його кількістю речей, гітар, усяких нагород, статуеток йому потрібна своя окрема кімната", – пояснює Репяхова.

Нагадаємо, колишня дружина Віктора Павліка Лариса Созаєва прокоментувала інтерв'ю Катерини Репяхової.

Дивіться інтерв'ю Катерини Репяхової для програми "Зірковий шлях":

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
"Потрібно ставити на місце": молода дружина Павліка поскаржилася на невихованих сусідів Вагітна дружина Віктора Павліка показала живіт у купальнику (фото) Вагітна Репяхова назвала нову дату весілля з Віктором Павликом
Віктор Павлік Катерина Репяхова
Реклама

Новини партнерів

Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Максакова тайно покинула Украину и вернулась в Россию
Максакова тайно покинула Украину и вернулась в Россию
Кто она модель, ради которой футболист бросил свою невесту
Кто она модель, ради которой футболист бросил свою невесту

Популярні статті

Сьогодні, 11:48Смачно

Як приготувати лазанью з м'ясним фаршем і соусом бешамель: покроковий рецепт

Сьогодні, 05:11Психо

Гороскоп на сьогодні 26 січня: Овнам потрібно використовувати свій досвід, а Тельцям – сповільнитися

Вчора, 15:16Смачно

"Лікарська" ковбаса своїми руками: як приготувати і скільки це коштує

Вчора, 14:32Зірково

Йому б виповнилося 83. Яким був Володимир Висоцький

Вчора, 14:10Смачно

Як смачно заквасити капусту: ТОП-5 способів

Вчора, 13:32Зірково

Історія кохання Володимира Зеленського з дружиною Оленою

Вчора, 12:36Смачно

Що приготувати на вечерю без м'яса: ТОП-7 рецептів

Вчора, 12:14Events

Привітання з Днем Тетяни: яскраві листівки і красиві побажання

Вчора, 10:42Events

Привітання з Днем Тетяни: найкращі вірші, проза і картинки

Вчора, 09:55Фаново

День студента: історія свята, коли відзначають в Україні

Вчора, 08:40Фаново

Привітання з Днем студента: вірші, проза, прикольні картинки

Вчора, 08:13Фаново

Тетянин день-2021: дата, історія, традиції і прикмети свята

Вчора, 06:00Events

Іменини Тетяни: привітання з днем ангела, листівки, картинки і вірші

Вчора, 05:21Психо

Гороскоп на сьогодні 25 січня: Водолію потрібно позбутися внутрішнього скиглія, а у Риб з'явиться енергія

Вчора, 04:10Events

Тетянин день: короткі вітання, картинки і вірші

23 січняЗірково

"Маску" скинули, Буйвола впізнали – ім'я зірки (відео)

Новини партнерів

Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
С ума сойти: Каменских опубликовала обнаженное селфи
С ума сойти: Каменских опубликовала обнаженное селфи
Самые шикарные дамы сердца игроков "Динамо" на отдыхе
Самые шикарные дамы сердца игроков "Динамо" на отдыхе
Джонни Депп проиграл суд против таблоида The Sun
Джонни Депп проиграл суд против таблоида The Sun
"Гордость страны": зачем Ани Лорак вернулась в Киев
"Гордость страны": зачем Ани Лорак вернулась в Киев
Пять зодиакальных пар, которые обречены на вечное счастье
Пять зодиакальных пар, которые обречены на вечное счастье
В РФ при загадочных обстоятельствах не стало известного артиста
В РФ при загадочных обстоятельствах не стало известного артиста
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти