Репяхова зізналася, що 90% речей Павліка залишилися вдома у його колишньої дружини

Віктор і Катерина мріють придбати великий будинок

Вперше за довгий час Катерина Репяхова зважилася дати інтерв'ю. Молода дружина Віктора Павліка поспілкувалася з "Зірковім шляхом", який виходить на телеканалі "Україна". Вона розповіла про концерти на карантині, вагітність, а також зізналася, що Віктор Павлік досі фінансово допомагає колишній дружині Ларисі Созаєвій – виплачує кредит за квартиру, взятий 15 років тому.

До речі, саме в квартирі у Созаєвої, за словами Репяхової, залишилося дуже багато речей Павліка.

"90% залишилися ще на тій квартирі. Звичайно, мені б хотілося, щоб він все звідти забрав", – коментує Катерина.

Катерина Репяхова та Віктор Павлік Фото: instagram.com/repyahovakate

Нині Віктор Павлік з молодою дружиною проживають у двокімнатній квартирі, а через скасування багатьох концертів під час пандемії і фінансових труднощів вони відклали купівлю нових апартаментів. За словами Катерини, вони з Віктором хотіли б переїхати до великого будинку.

"Я хочу собі гардеробну велику, це моя мрія. А Віктору однозначно потрібен кабінет. Тому що з його кількістю речей, гітар, усяких нагород, статуеток йому потрібна своя окрема кімната", – пояснює Репяхова.

Нагадаємо, колишня дружина Віктора Павліка Лариса Созаєва прокоментувала інтерв'ю Катерини Репяхової.

Дивіться інтерв'ю Катерини Репяхової для програми "Зірковий шлях":

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