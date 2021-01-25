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"Людина повинна вчитися жити самостійно": Катерина Репяхова про допомогу Віктора Павліка колишній дружині

Сьогодні, 13:50

Дружина співака розповіла, що думає про допомогу Віктора Павліка колишній дружині

Про те, що колишня дружина Віктора Павліка Лариса Созаева і нинішня дружина Катерина Репяхова не ладнають – відомо всім. І хоч зараз молода дружина співака зайнята майбутнім поповненням в сім'ї, але ексклюзивно в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" розповіла, чи допомагає Віктор Павлік колишній дружині.

Дружина, а за сумісництвом і концертний директор співака зізналася, що Віктор Павлік відчуває провину перед колишньою сім'єю. Вона зазначила, що він допомагає колишній дружині виплачувати кредит за квартиру.

"Він його взяв 15 років тому, пообіцяв, то він повинен своє слово стримати ", – сказала Катерина Репяхова.

Катерина Репяхова і Лариса Созаева
Катерина Репяхова і Лариса Созаева
Фото: Instagram.com, facebook.com

Але вона додала, що інші питання колишня дружина повинна вирішувати сама.

"Все, що стосується якихось інших питань, я вважаю, що людина повинна вчитися жити самостійно, вміти за себе постояти. Тільки тому, що Віктор не вічний ", – сказала дружина артиста.

За словами Катерини, вона своє життя влаштувала так, що і сама зможе прожити.

"Я живу по таким принципам, що у мене все максимально в життя облаштовано так, що я зараз як живу з Віктором, точно так же я можу завтра жити і без Віктора", – розповіла дружина співака.

Раніше ми розповідали, що колишня дружина Віктора Павлика розповіла про життя з ним.

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Віктор Павлік Зірковий шлях Катерина Репяхова
Джерело: Эксклюзив "Зіркового шляху"
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