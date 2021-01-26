"Собака гавкає – караван йде": колишня дружина Віктора Павліка прокоментувала інтерв'ю Катерини Репяховой
Лора Созаева вирішила опублікувати популярний вірш
Дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" розповіла, що питання крім кредиту колишня дружина артиста Лора Созаева повинна вирішувати сама . Ексдружина не стала мовчати і у себе на сторінці Facebook прокоментувала слова Катерини.
Лора опублікувала вірш Юрія Маркавцева "Собака гавкає – караван йде".
У коментарях багато підтримали ексдружину співака.
"Лора, щиро бажаю вам жіночого щастя", "Люблю і шаную вас Лора", "Ви красуня і варті найкращого", – написали на сторінці Лори Созаевой.
Нагадаємо, що Лариса Созаева і Віктор Павлік прожили в шлюбі 25 років. У них був спільний син Павло, який помер в минулому році . Також, недавно колишня дружина Віктора Павліка розповіла про життя з артистом.
Раніше Катерина Репяхова розповіла про генетику Віктора Павліка.
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