"Собака гавкає – караван йде": колишня дружина Віктора Павліка прокоментувала інтерв'ю Катерини Репяховой

Лора Созаева вирішила опублікувати популярний вірш

Дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" розповіла, що питання крім кредиту колишня дружина артиста Лора Созаева повинна вирішувати сама . Ексдружина не стала мовчати і у себе на сторінці Facebook прокоментувала слова Катерини.

Лора опублікувала вірш Юрія Маркавцева "Собака гавкає – караван йде".

У коментарях багато підтримали ексдружину співака.

"Лора, щиро бажаю вам жіночого щастя", "Люблю і шаную вас Лора", "Ви красуня і варті найкращого", – написали на сторінці Лори Созаевой.

Нагадаємо, що Лариса Созаева і Віктор Павлік прожили в шлюбі 25 років. У них був спільний син Павло, який помер в минулому році . Також, недавно колишня дружина Віктора Павліка розповіла про життя з артистом.

Раніше Катерина Репяхова розповіла про генетику Віктора Павліка.

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