Білоруські артисти попросили в організаторів "Євробачення-2021" виступити як гості

Білоруські музиканти хотіли б виконати пісню, з якою Велика Британія перемогла в 1997 році

Після того, як організатори "Євробачення-2021" відсторонили Білорусь від участі в конкурсі, її музиканти вирішили зробити ще одну спробу. Білоруський фонд культурної солідарності звернувся до продюсерів пісенного конкурсу з проханням дозволити білоруським артистам виступити хоча б як музичним гостям у прямому ефірі. Про це йдеться в заяві фонду в офіційному Telegram-каналі.

Зазначимо, що спочатку Білорусь мав представляти гурт VAL, який підтримував протести. Однак його замінили на гурт "Галасы ЗМеста", який симпатизує режиму Олександра Лукашенка, але його пісню організатори відхилили через політичний підтекст.

Тепер білоруси, а саме гурти NaviBand, VAL і оперна співачка Маргарита Левчук, хочуть виступати на "Євробаченні" як "музичні гості" з піснею Love li li a light.

NaviBand Фото: wikipedia.org

"Ми запропонували, щоб NaviBand і VAL, які вже добре відомі в сім'ї "Євробачення", виступили разом з оперною співачкою Маргаритою Левчук в одному з антрактів", – зазначив голова фонду Сергій Будкін. Уточнюється, що артисти могли б виконати пісню під назвою Love shine a light, з якою Велика Британія перемогла на конкурсі в 1997 році", – йдеться в повідомленні білоруського фонду солідарності.

VAL Фото: instagram.com/val.music

Маргарита Левчук Фото: instagram.com/margarita.levchuk.official

Організатори "Євробачення" поки не дали відповіді.

Раніше стало відомо, в якому півфіналі і під яким номером виступить Україна на "Євробаченні-2021".

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