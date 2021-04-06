Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Білоруські артисти попросили в організаторів "Євробачення-2021" виступити як гості

Сьогодні, 14:17

Білоруські музиканти хотіли б виконати пісню, з якою Велика Британія перемогла в 1997 році

Після того, як організатори "Євробачення-2021" відсторонили Білорусь від участі в конкурсі, її музиканти вирішили зробити ще одну спробу. Білоруський фонд культурної солідарності звернувся до продюсерів пісенного конкурсу з проханням дозволити білоруським артистам виступити хоча б як музичним гостям у прямому ефірі. Про це йдеться в заяві фонду в офіційному Telegram-каналі.

Зазначимо, що спочатку Білорусь мав представляти гурт VAL, який підтримував протести. Однак його замінили на гурт "Галасы ЗМеста", який симпатизує режиму Олександра Лукашенка, але його пісню організатори відхилили через політичний підтекст.

Тепер білоруси, а саме гурти NaviBand, VAL і оперна співачка Маргарита Левчук, хочуть виступати на "Євробаченні" як "музичні гості" з піснею Love li li a light.

NaviBand
NaviBand
Фото: wikipedia.org

"Ми запропонували, щоб NaviBand і VAL, які вже добре відомі в сім'ї "Євробачення", виступили разом з оперною співачкою Маргаритою Левчук в одному з антрактів", – зазначив голова фонду Сергій Будкін. Уточнюється, що артисти могли б виконати пісню під назвою Love shine a light, з якою Велика Британія перемогла на конкурсі в 1997 році", – йдеться в повідомленні білоруського фонду солідарності.

VAL
VAL
Фото: instagram.com/val.music

Маргарита Левчук
Маргарита Левчук
Фото: instagram.com/margarita.levchuk.official

Організатори "Євробачення" поки не дали відповіді.

Раніше стало відомо, в якому півфіналі і під яким номером виступить Україна на "Євробаченні-2021".

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Євробачення-2021: глядачам дозволили бути присутніми в залі ТОП-10 найпопулярніших пісень на "Євробаченні" за березень. Україна на 5 місці! Він, вона, вони: в анкетах учасників Євробачення з'явилася графа для гендерних займенників
музика Білорусія Євробачення 2021
Реклама

Новини партнерів

Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Кайли Дженнер повторила культовый образ Шэрон Стоун
Кайли Дженнер повторила культовый образ Шэрон Стоун
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Олег Винник рассказал о страшной аварии
Олег Винник рассказал о страшной аварии

Популярні статті

Сьогодні, 13:06Фаново

Благовіщення-2021: традиції, замовляння і ворожіння в цей день

Сьогодні, 10:25Фаново

ЗМІ дізналися імена українок, яких заарештували в Дубаї за голу фотосесію на балконі готелю

Сьогодні, 05:48Психо

Гороскоп на сьогодні 6 квітня для всіх знаків зодіаку: Овни, заспокойтеся вже!

Вчора, 19:53Фаново

Ворожіння на Благовіщення-2021: ТОП-3 популярних передбачень

Вчора, 14:22Смачно

5 відомих смачних супів із 5 різних країн

Вчора, 10:22Фаново

Благовіщення 2021: обряди, прикмети і традиції свята

Вчора, 05:44Психо

Гороскоп на сьогодні 5 квітня для всіх знаків зодіаку: Скорпіоне, вам влаштують сюрприз!

4 квітняЗдорово

Як приховати сивину в домашніх умовах: 5 простих лайфхаків

4 квітняЗірково

Олексій Суханов про участь у шоу Маска: У 46 років я вперше так одягнувся

4 квітняПсихо

Гороскоп на тиждень 4-11 квітня: всі знаки зодіаку

4 квітняФаново

Привітання з католицьким Великоднем-2021: короткі смс і яскраві картинки

4 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 4 квітня для всіх знаків зодіаку: Риби, уявіть, що ви – у відпустці!

3 квітняЗірково

Данилко відгадав двох персонажів, а Полякова приревнувала Носорога: як пройшов півфінал гіпершоу Маска

3 квітняЗірково

Хто ховався в костюмі Бабки: ви будете шоковані

3 квітняФаново

Католицький Великдень-2021: привітання у віршах, у прозі, кумедні картинки

3 квітняNo Stress

4500 гривень за 3 години! Ми протестували VIP-зал аеропорту Бориспіль і ось наші думки

Новини партнерів

«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
Беременная Алина Гросу увела парня у Тины Кароль (видео)
Беременная Алина Гросу увела парня у Тины Кароль (видео)
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Анна Седокова в "голом" купальнике сверкнула сочными формами
Анна Седокова в "голом" купальнике сверкнула сочными формами
Тине Кароль поставлен диагноз: что заявила психолог Холоденко
Тине Кароль поставлен диагноз: что заявила психолог Холоденко
Четыре вредные привычки, повышающие шансы умереть от COVID-19
Четыре вредные привычки, повышающие шансы умереть от COVID-19
"Любить его хотела": Тина Кароль показала провокационное фото
"Любить его хотела": Тина Кароль показала провокационное фото

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти