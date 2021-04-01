Євробачення-2021: глядачам дозволили бути присутніми в залі

Глядачі зможуть приїхати на конкурс, якщо дозволять обставини

Уряд Нідерландів, де цього року відбудеться "Євробачення-2021", дав добро на присутність глядачів у залі, йдеться на офіційному сайті конкурсу.

Діятиме обмеження – максимум 3500 осіб, які повинні будуть надати негативний результат тесту на COVID-19.

Глядачі зможуть бути не тільки на півфіналах і фіналі, які покажуть в прямому ефірі, а й на репетиціях. Як говориться в повідомленні, 3500 осіб на шоу – це приблизно половина від кількості глядачів 2019 року.

"Євробачення-2021" Фото: eurovision.tv

"Ми розглянемо доступні зараз варіанти і оголосимо в найближчі тижні детальнішу інформацію про те, як ми можемо безпечно допустити публіку на місце проведення "Євробачення" в Роттердамі, якщо ситуація дозволить. Здоров'я та безпека всіх, хто відвідає захід, залишається нашим головним пріоритетом", – сказав супервайзер "Євробачення" Мартін Остердал.

Нагадаємо, "Євробачення-2021" відбудеться в травні в місті Роттердам, Нідерланди. Перший і другий півфінали – 18 і 20 травня відповідно, а фінал конкурсу відбудеться 22 травня.

Раніше ми публікували список з десяти найпопулярніших пісень на офіційному YouTube-каналі "Євробачення".

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися