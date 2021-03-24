Внучка Єлизавети II народила третю дитину вдома у ванній
Зара Тиндалл стала мамою
Бебі-бум в королівській родині триває . Внучка королеви Великобританії Зара Тиндалл стала мамою втретє. Радісною новиною поділився батько дитини Майк Тиндалл в Twitter.
У пари народився хлопчик. Як розповів чоловік внучки Єлизавети II, багатодітними батьками вони стали ще в неділю.
"Неділля стала набагато краще, тому що в моєму будинку з'явився маленький хлопчик!", – сказав він.
Народила Зара вдома у ванній. Майк пояснив, що так вийшло через те, що вони не встигли доїхати до лікарні.
"На щастя, акушерка, яка збиралася зустріти нас в лікарні, перебувала недалеко, тому вона під'їхала, коли ми вже вжили всіх необхідних заходів і зайняли позицію, за нею приїхала ще одна акушерка!", – додав він.
Представник пари виданню Hello! розсекретив ім'я дитини. Хлопчика назвали Лукас Філіп.
Також у пари є двоє дівчаток – семирічна Мія Грейс і трирічна Ліна Еліз.
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