Детектив зізнався, що незаконно отримав інформацію про Меган Маркл: реакція герцогині

Для таблоїду The Sun Деніел Генкс роздобув адресу і номер телефону Меган

Приватний детектив Деніел Генкс зізнався, що деякий час працював на таблоїд The ​​Sun, для якого незаконним шляхом роздобув інформацію про Меган Маркл, яка зібралася йти в президенти США. Американець знайшов номер її соціального страхування, домашню адресу та номер телефону, пише BBC.

"Я глибоко шкодую про те, що зробив... Я готовий вам розповісти все, що я знаю, і надати вам будь-яку інформацію. Я просто хочу, щоб такого більше ніколи не було", – сказав у своїй заяві Генкс.

Меган Маркл і принц Гаррі Фото: Getty Images

Видавці The Sun, News Group Newspapers публічно зізналися у наймі Генкса, але також заявили, що йому "не доручали здійснювати будь-які незаконні дії або порушувати будь-які закони про конфіденційність".

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Меган Маркл і принц Гаррі відреагували на зізнання приватного детектива.

"Герцог і герцогиня Сассекські вважають, що сьогоднішній день є важливим моментом, щоб медіаіндустрія та суспільство в цілому задумалися. Цей звіт про розслідування показує, що хижацькі практики минулих днів все ще тривають, завдаючи незворотної шкоди сім'ям та стосункам. Вони вдячні тим, хто працює в ЗМІ і відстоює цінності справжньої журналістики, які зараз потрібні більше, ніж будь-коли раніше", – передав представник пари.

Нагадаємо, що раніше Меган Маркл подала в суд на деякі таблоїди, звинувативши їх в розкритті її особистої інформації. Так, в липні 2021 року одне з розглядів вона програла.

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