Детектив зізнався, що незаконно отримав інформацію про Меган Маркл: реакція герцогині
Для таблоїду The Sun Деніел Генкс роздобув адресу і номер телефону Меган
Приватний детектив Деніел Генкс зізнався, що деякий час працював на таблоїд The Sun, для якого незаконним шляхом роздобув інформацію про Меган Маркл, яка зібралася йти в президенти США. Американець знайшов номер її соціального страхування, домашню адресу та номер телефону, пише BBC.
"Я глибоко шкодую про те, що зробив... Я готовий вам розповісти все, що я знаю, і надати вам будь-яку інформацію. Я просто хочу, щоб такого більше ніколи не було", – сказав у своїй заяві Генкс.
Видавці The Sun, News Group Newspapers публічно зізналися у наймі Генкса, але також заявили, що йому "не доручали здійснювати будь-які незаконні дії або порушувати будь-які закони про конфіденційність".
Меган Маркл і принц Гаррі відреагували на зізнання приватного детектива.
"Герцог і герцогиня Сассекські вважають, що сьогоднішній день є важливим моментом, щоб медіаіндустрія та суспільство в цілому задумалися. Цей звіт про розслідування показує, що хижацькі практики минулих днів все ще тривають, завдаючи незворотної шкоди сім'ям та стосункам. Вони вдячні тим, хто працює в ЗМІ і відстоює цінності справжньої журналістики, які зараз потрібні більше, ніж будь-коли раніше", – передав представник пари.
Нагадаємо, що раніше Меган Маркл подала в суд на деякі таблоїди, звинувативши їх в розкритті її особистої інформації. Так, в липні 2021 року одне з розглядів вона програла.
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