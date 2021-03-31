Меган Маркл собирается рожать дома – СМИ

Инсайдер рассказал о планах жены принца Гарри

Если у внучки Елизаветы II Зары Тиндалл домашних родов не было в планах, то Меган Маркл идет на этот шаг осознанно. Об этом рассказали инсайдер приближенный к герцогам Сассекским изданию Page Six.

По словам инсайдера, Меган хотела родить сына Арчи во Фрогмор-коттедже, на тот момент в их с принцем Гарри резиденции. Но роды задерживались, поэтому было принято решение поехать в частную Портлендскую больницу Лондона, где 6 мая появился на свет первенец герцогов Сассекских.

Герцоги Сассекские с сыном Арчи Фото: Getty Images

"План Меган был в том, чтобы родить Арчи дома. Но, как говорится, хочешь насмешить Бога – расскажи ему о своих планах… В конце концов, врачи рекомендовали ей лечь в больницу, а безопасные роды и здоровье Арчи – единственное, что ее тогда заботило", – рассказал инсайдер.

Теперь же Меган планирует дочку рожать дома.

"Сейчас они живут в прекрасном доме в Калифорнии, и это отличное место, чтобы родить девочку", – поделился инсайдер.

Отмечается, что дочь принца Гарри и Меган Маркл станет первым ребенком британской королевской семьи, который родится на территории Соединенных Штатов.

Ранее мы рассказывали, что следует знать о втором ребенка принца Гарри и Меган Маркл.

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