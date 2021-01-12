Меган Маркл і принц Гаррі збираються знімати комедійні шоу

Пара вирішила заснувати власну продюсерську компанію

Cхоже, принц Гаррі і Меган Маркл планують під час повернення до Великобританії не тільки зустрітися з сім'єю, але і вирішити деякі ділові питання. Пара збирається створити свою продюсерську компанію. Про це повідомляє The Sun .

Герцог і герцогиня Сассекські подали документи до Управління інтелектуальної власності Великобританії на реєстрацію товарного знака Archewell Productions. Згідно з інформацією, в планах принца Гаррі і Меган Маркл знімати художні та документальні фільми, телешоу і відео. Але в ЗМІ поки говорять про комедійні шоу.

Меган Маркл і принц Гаррі Фото: Getty Images

"У Меган і Гаррі є амбіції в сфері телебачення, але важко уявити, що вони придумають крутий ситком, як" Дурням щастить "(британський популярний серіал – прим. Ред), – розповіло джерело.

Нагадаємо, недавно герцога і герцогиню Сассекську розкритикували за контракт зі Spotify.

Раніше ми розповідали, що Меган Маркл і принц Гаррі відмовилися від соцмереж.

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