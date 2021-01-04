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Як Меган Маркл і принц Гаррі виглядали в дитинстві: дуже рідкісні фото

4 січня, 17:30

На знімках майбутні герцог і герцогиня Сассекські відображені зі своїми мамами

У Мережі були опубліковані дуже рідкісні дитячі фото Меган Маркл, сестра якої випустила книгу, з її мамою Дорією Регланд, а також принца Гаррі з його матір'ю, покійною принцесою Діаною. Чорно-білі кадри з'явилися на сайті некомерційної організації Меган і Гаррі Archwell.

На знімку маленьку Меган обіймає її мати Дорія, а на ще одному фото принц Гаррі сидить на плечах у принцеси Діани. Публікація фото була приурочена до закінчення 2020 року і початку 2021-го.

Меган Маркл з матір'ю Дорією Регланд
Меган Маркл з матір'ю Дорією Регланд
Фото: archewell.com

Меган і Гаррі написали листа, що присвячений новому року. У посланні вони закликають всіх людей проявляти співчуття до ближніх.

"Я син моєї матері. А я мати нашого сина. Разом ми представляємо вам Archewell. Ми віримо в краще, що є у людства. Тому що ми бачили краще в людстві. Ми відчували співчуття і доброту як з боку наших матерів, так і з боку незнайомців. Перед лицем страху, боротьби і болю легко втратити це з поля зору. Разом ми можемо проявити співчуття", – пишуть Меган і Гаррі.

Принц Гарри і принцесса Діана
Принц Гарри і принцесса Діана
Фото: archewell.com

Нагадаємо, Меган Маркл помітили з кругленьким животом.

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