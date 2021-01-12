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Меган Маркл и принц Гарри собираются снимать комедийные шоу

Сегодня, 10:50

Пара решила основать собственную продюсерскую компанию

Похоже, принц Гарри и Меган Маркл планируют во время возвращения в Великобританию не только встретиться с семьей, но и решить некоторые деловые вопросы. Пара собирается создать свою продюсерскую компанию. Об этом сообщает The Sun.

Герцог и герцогиня Сассекские подали документы в Управление интеллектуальной собственности Великобритании на регистрацию товарного знака Archewell Productions. Согласно информации, в планах принца Гарри и Меган Маркл снимать художественные и документальные фильмы, телешоу и видео. Но в СМИ пока говорят о комедийном шоу.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

"У Меган и Гарри есть амбиции в сфере телевидения, но трудно представить, что они придумают крутой ситком, как "Дуракам везет" (британский популярный сериал – прим. Ред) , – рассказал источник.

Напомним, недавно герцога и герцогиню Сассекских раскритиковали за контракт со Spotify.

Ранее мы рассказывали, что Меган Маркл и принц Гарри отказались от соцсетей.

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