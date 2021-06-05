Маша Єфросиніна приголомшила історією, як ледь не втратила дочку: Я думала, що це все

Ведуча вперше поділилася страшними спогадами, які трапилися з її сім'єю 12 років тому

Ведуча Маша Єфросиніна Фото: YouTube

Ведуча Маша Єфросиніна завжди відверта зі своїми гостями шоу "Іспит". На цей раз вона поділилася історією в новому випуску з Наталкою Денисенко. Єфросиніна вперше розповіла, як її дочка Нана ледь не загинула в горах.

12 років тому Маша разом з сім'єю відпочивала в Австрії на гірськолижному курорті. Нані було 5 і вона дуже сильно травмувалася.

"Моя дочка, коли їй було п'ять років, розбилася на лижах. Вона лежала і у неї по шолому стікала кров з голови. Вона не рухалася і я думала, що це все. Але, слава Богу, її врятували. Хребет був неушкоджений, на відміну від інших кінцівок", – згадала ведуча в відео, опублікованому в її YouTube-каналі.

Тоді Маша Єфросиніна кілька місяців провела в лікарні разом із дочкою. З тих пір телеведуча жодного разу не була в горах.

Старша дочка Маші Єфросиніної – Нана Хромаєва

Скріншот з відео в YouTube

А ось Нана те, що трапилося ледь пам'ятає. Тому вона не боїться ставати на лижі. Хоча шрами у дочки телезірки залишилися.

"Наночці вже 17, але це був, напевно, найстрашніший день у моєму житті... Я це забути не можу. Іноді я дивлюся на її шрами на ніжках, я кажу їй, що це найкрасивіші шрами", – зі сльозами додала Маша Єфросиніна.

Дивіться сюжет про складні операції, які перенесли зірки:

Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна розповіла, як у 22 роки дізналася, що не зможе народити.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися