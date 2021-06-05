Маша Єфросиніна приголомшила історією, як ледь не втратила дочку: Я думала, що це все
Ведуча вперше поділилася страшними спогадами, які трапилися з її сім'єю 12 років тому
Ведуча Маша Єфросиніна завжди відверта зі своїми гостями шоу "Іспит". На цей раз вона поділилася історією в новому випуску з Наталкою Денисенко. Єфросиніна вперше розповіла, як її дочка Нана ледь не загинула в горах.
12 років тому Маша разом з сім'єю відпочивала в Австрії на гірськолижному курорті. Нані було 5 і вона дуже сильно травмувалася.
"Моя дочка, коли їй було п'ять років, розбилася на лижах. Вона лежала і у неї по шолому стікала кров з голови. Вона не рухалася і я думала, що це все. Але, слава Богу, її врятували. Хребет був неушкоджений, на відміну від інших кінцівок", – згадала ведуча в відео, опублікованому в її YouTube-каналі.
Тоді Маша Єфросиніна кілька місяців провела в лікарні разом із дочкою. З тих пір телеведуча жодного разу не була в горах.
А ось Нана те, що трапилося ледь пам'ятає. Тому вона не боїться ставати на лижі. Хоча шрами у дочки телезірки залишилися.
"Наночці вже 17, але це був, напевно, найстрашніший день у моєму житті... Я це забути не можу. Іноді я дивлюся на її шрами на ніжках, я кажу їй, що це найкрасивіші шрами", – зі сльозами додала Маша Єфросиніна.
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Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна розповіла, як у 22 роки дізналася, що не зможе народити.
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