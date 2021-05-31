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Олег Філімонов про раптову смерть 15-річного онука: Ми припускаємо, що відірвався тромб

Сьогодні, 11:02

Хлопчику стало погано на спортивному майданчику під час гри в баскетбол

Олег Філімонов
Олег Філімонов
Фото: Facebook Олега Філімонова

Стали відомі нові подробиці загадкової смерті 15-річного онука відомого артиста і глави фракції "Слуга народу" в Одеській міськраді Олега Філімонова. Хлопчику стало погано прямо на вулиці, а медикам не вдалося його врятувати.

Як розповів дід померлого Евана, все сталося дуже трагічно і несподівано.

"Зараз йде розтин. Ми припускаємо, що відірвався тромб. Смерть наступила миттєво. В онука ніколи не було скарг на здоров'я, це був здоровий 15-річний хлопчик, навчався в морехідці, часто грав в баскетбол, тому що був високим", – розповів Олег Миколайович оглядачеві "Сьогодні" Ігору Сєрову.

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Зазначимо, що швидка намагалася реанімувати підлітка протягом 45 хвилин, але не вийшло. У серпні онукові Олега Філімонова виповнилося б 16 років.

Нагадаємо, минулого року партія "Слуга народу" висувала гумориста Олега Філімонова кандидатом в мери Одеси.

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