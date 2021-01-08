Надя Дорофєєва показала "голі фото" на Балі
На своїй сторінці в Instagram артистка публікує відверті знімки в купальнику
Відома українська співачка Надя Дорофєєва полетіла відпочивати на Балі разом зі своїм чоловіком, музикантом Володимиром Дантесом.
На своїй сторінці в Instagram артистка публікує відверті знімки в купальнику і хизується стрункою фігурою.
Надя позує на камеру в купальнику тілесного кольору.
На іншому знімку вона катається на мопеді. "Пильно стежу за вами", – підписала фотографію Дорофєєва.
У коментарях зірку підколов відомий ведучий і блоґер Слава Дьомін. "Класний бампер... у мопеда", – пожартував він.
До речі, більшості шанувальників та підписників Дорофєєвої фотосесія на Балі сподобалася. Вони хвалять зірку за струнку фігуру й активний відпочинок.
Раніше ми розповідали, де відпочивають українські зірки на свята. Нагадаємо, Надя Дорофєєва зізналася, що вже перехворіла на COVID-19.
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