Надя Дорофєєва показала "голі фото" на Балі

На своїй сторінці в Instagram артистка публікує відверті знімки в купальнику

Відома українська співачка Надя Дорофєєва полетіла відпочивати на Балі разом зі своїм чоловіком, музикантом Володимиром Дантесом.

На своїй сторінці в Instagram артистка публікує відверті знімки в купальнику і хизується стрункою фігурою.

Фото: Instagram | Nadya Dorofeeva

Надя позує на камеру в купальнику тілесного кольору.

Фото: Instagram | Nadya Dorofeeva

На іншому знімку вона катається на мопеді. "Пильно стежу за вами", – підписала фотографію Дорофєєва.

Фото: Instagram | Nadya Dorofeeva

У коментарях зірку підколов відомий ведучий і блоґер Слава Дьомін. "Класний бампер... у мопеда", – пожартував він.

Скріншот: Instagram | Nadya Dorofeeva

До речі, більшості шанувальників та підписників Дорофєєвої фотосесія на Балі сподобалася. Вони хвалять зірку за струнку фігуру й активний відпочинок.

Раніше ми розповідали, де відпочивають українські зірки на свята. Нагадаємо, Надя Дорофєєва зізналася, що вже перехворіла на COVID-19.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися