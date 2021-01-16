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Ліам Нісон перестане зніматися в бойовиках – що сталося з актором

Сьогодні, 12:40

Актор зізнався, чому вимушений залишити цей жанр

Британський актор, зірка фільму "Список Шиндлера" Ліам Нісон, схоже, більше не з'явиться в екшн-фільмах. Про це актор розповів в інтерв'ю ET Online, зізнавшись, що він вже у віці.

Ліаму Нісону, який зіграв у двох фільмах трилогії Крістофера Нолана про Бетмена, бойовиках "Заручниця", "Люди в чорному: Інтернешнл", "Пасажир", вже давно за 60.

Ліам Нісон у фільмі "Пасажир"
Ліам Нісон у фільмі "Пасажир"
Фото: themoviedb.org

"Мені 68 з половиною. Буде 69 в цьому році. Буде ще парочка подібних в цьому році – якщо COVID дозволить, – а потім все. Ну, тільки якщо на ходунках спробую", – сказав актор.

У цьому році на екрани з Ліамом Нісоном вийдуть фільми "Заступник" і трилер Blacklight.

В "Заступнику" актор грає колишнього морського піхотинця, який перетворився в спокійного жителя на ранчо, але випадково опиняється втягнутим в конфлікт з впливовим наркокартелем. Героєві доведеться захистити 11-річного хлопчика від убивць.

Сам же Нісон зізнався, що отримує задоволення від фільмування у бойовиках.

Раніше ми зробили огляд найочікуваніших фільмів на Netflix у 2021 році.

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