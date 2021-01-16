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Ще одна зірка Голлівуду приєднається до кіновсесвіту Marvel

Сьогодні, 11:46

Ітан Хоук зіграє лиходія в серіалі "Місячний лицар"

Слідом за Кіану Рівзом до кіновсесвіту Marvel приєднається ще один голлівудський актор. Ітан Хоук затверджений на роль лиходія в серіалі "Місячне лицар", який вийде на Disney +. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Поки не уточнюється, яка роль дісталася 50-річному Хоуку, але відомо, що головним протагоністом серіалу стане Оскар Айзек ( "З машини").

Актор Ітан Хоук
Актор Ітан Хоук
Фото: Getty Images

Місячний лицар – один з культових персонажів Marvel, який з'явився в коміксах в1975 році. Він є колишнім морським піхотинцем Марком Спектором, який став найманцем після того, як його воскресив древній єгипетський бог Хонсу.

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Лицар страждає розладом особистості і бореться зі злочинцями його численними альтер-его.

Нещодавно ми писали, що серіал "Ванда/Віжен" від Marvel стартував з високими рейтингами і детально розповідали, про що він .

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