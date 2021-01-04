Найочікуваніші фільми 2021 року – список

Від довгожданих сиквелів популярних фільмів до абсолютно нових кінострічок

На відміну від 2020 року, коли пандемія вплинула на кіноіндустрію, 2021-й надасть нам можливість побачити більше прем'єр на великих екранах. З минулого року студії перенесли чимало довгоочікуваних фільмів і деякі з них вийдуть вже в найближче півріччя. І хоча в багатьох країнах кінотеатри чекають часу, коли знову зможуть відкрити двері, в ряді країн вони все ще відкриті. До того ж усі найбільш очікувані прем'єри починають виходити з березня цієї весни. Які головні фільми 2021 року чекає весь світ? Видання Variety опублікувало список.

"Рая і останній дракон"

Дата прем'єри: 5 березня

Майбутній мультфільм Disney став першим, в якому головна героїня – уродженка Південно-Східної Азії. Рая – смілива войовниця, яка разом зі своїм супутником Тук-Туком має розшукати останнього у світі дракона, щоб перемогти могутнього ворога.

"Поїздка в Америку 2"

Дата прем'єри: 5 березня

У довгоочікуваному продовженні фільму 1988 року Едді Мерфі повертається до ролі принца Якима, а Арсеніо Холл – до ролі його слуги й вірного друга Семмі. За сюжетом, принц Яким збирається стати королем Замудіо, але раптово дізнається, що у нього є син в Америці.

"Численні святі Ньюарка"

Дата прем'єри: 11 березня

Майбутня кримінальна драма від режисера фільму "Тор 2: Царство темряви" є приквелом культового серіалу "Клан Сопрано". Сюжет фільму розгорнеться в Ньюарку 60-х років до подій, показаних в серіалі. Через збільшення кількості афро-американських жителів, в місті починаються збройні конфлікти.

Дата прем'єри: весна 2021

У центрі сюжету супергеройського трилера – лікар Майкл Морбіус – противник Людини-павука. Страждаючи рідкісним захворюванням крові, Морбіус намагається знайти ліки та в результаті стає учасником експерименту, який не просто перетворює його на вампіра, а й наділяє суперздібностями.

"007: Не час помирати"

Дата прем'єри: 1 квітня

"007 Чи Не час помирати" нарешті з'явиться на великих екранах. Це останній вихід Деніела Крейга в ролі Джеймса Бонда. За сюжетом Бонд залишає службу в МІ-6, щоб насолодитися безтурботними днями на Ямайці. З Бондом зв'язується його друг – співробітник ЦРУ, і заручається його допомогою в пошуках зниклого вченого Вальдо Обручева. Коли стає очевидним, що Обручева викрали, Бонду доведеться зіткнутися з неймовірно небезпечним лиходієм.

"Тихе місце 2"

Дата прем'єри: 22 квітня

Сюжет фільму розгортається у світі, де тиша – є запорукою порятунку, адже на кожен звук можуть прибути прибульці. Головні герої фільму – сім'я Ебботів, продовжують боротися за своє життя і незабаром дізнаються, що ті, хто полюють на будь-який звук – не єдині вороги в зовнішньому світі.

Дата прем'єри: 6 травня

Фільм зі Скарлетт Йоханссон у головній ролі розповідає про життя однієї з героїнь коміксів Marvel. Чорну вдову (Наташу Романофф) переслідують примари її шпигунського минулого. Героїня вирішує запобігти появі таких же вбивць, як і вона і вирушає до "Червоної кімнати", де колись тренувалася вона сама.

"Ґодзілла проти Конга"

Дата прем'єри: 20 травня

Майбутній фільм – сиквел вже знайомих глядачам кінострічок "Ґодзілла: Король монстрів" і "Конг Острів черепа". У центрі сюжету – два знаменитих монстри, які зійдуться в протистоянні, в той час, як людство спробує стерти їх обох з лиця землі.

Дата прем'єри : 27 мая

Емма Стоун в ролі молодої Круелли Де Віль – легендарної злочинниці з мультфільму "101 далматинець". Сюжет фільму перенесе глядачів до Лондону 70-х років, коли модельєрка Круелла стає одержимою собачими шкурами, а незабаром перетворюється на справжнього монстра.

Дата прем'єри: 27 мая

Найочікуваніші прем'єри літа 2021:

"Французький диспетчер"

"Мисливці за привидами: Спадкоємці"

"На висоті"

"Веном 2"

"Посіпаки: Становлення лиходія"

"Кращий стрілець 2"

"Шан-Чі і легенда десяти кілець"

"Космічний джем 2"

"Круїз по джунглях"

"Загін самогубців: Місія навиліт"

"Кендімен"

Найочікуваніші прем'єри осені 2021:

"Три тисячі років очікування"

"Дюна"

"Остання дуель"

"Місія нездійсненна 7"

"Елвіс"

Найочікуваніші прем'єри грудня 2021:

"Алея жахів"

"Вестсайдська історія"

"Людина-павук 3"

"Матриця 4"

"Макбет"

Soggy Bottom

"Аннетт"

Раніше вийшов трейлер фільму "Біллі Айліш: Світ трохи розмитий".

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