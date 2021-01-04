Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Найочікуваніші фільми 2021 року – список

4 січня, 14:55

Від довгожданих сиквелів популярних фільмів до абсолютно нових кінострічок

На відміну від 2020 року, коли пандемія вплинула на кіноіндустрію, 2021-й надасть нам можливість побачити більше прем'єр на великих екранах. З минулого року студії перенесли чимало довгоочікуваних фільмів і деякі з них вийдуть вже в найближче півріччя. І хоча в багатьох країнах кінотеатри чекають часу, коли знову зможуть відкрити двері, в ряді країн вони все ще відкриті. До того ж усі найбільш очікувані прем'єри починають виходити з березня цієї весни. Які головні фільми 2021 року чекає весь світ? Видання Variety опублікувало список.

"Рая і останній дракон"

Дата прем'єри: 5 березня

Майбутній мультфільм Disney став першим, в якому головна героїня – уродженка Південно-Східної Азії. Рая – смілива войовниця, яка разом зі своїм супутником Тук-Туком має розшукати останнього у світі дракона, щоб перемогти могутнього ворога.

"Поїздка в Америку 2"

Дата прем'єри: 5 березня

У довгоочікуваному продовженні фільму 1988 року Едді Мерфі повертається до ролі принца Якима, а Арсеніо Холл – до ролі його слуги й вірного друга Семмі. За сюжетом, принц Яким збирається стати королем Замудіо, але раптово дізнається, що у нього є син в Америці.

"Численні святі Ньюарка"

Дата прем'єри: 11 березня

Майбутня кримінальна драма від режисера фільму "Тор 2: Царство темряви" є приквелом культового серіалу "Клан Сопрано". Сюжет фільму розгорнеться в Ньюарку 60-х років до подій, показаних в серіалі. Через збільшення кількості афро-американських жителів, в місті починаються збройні конфлікти.

"Морбіус"

Дата прем'єри: весна 2021

У центрі сюжету супергеройського трилера – лікар Майкл Морбіус – противник Людини-павука. Страждаючи рідкісним захворюванням крові, Морбіус намагається знайти ліки та в результаті стає учасником експерименту, який не просто перетворює його на вампіра, а й наділяє суперздібностями.

"007: Не час помирати"

Дата прем'єри: 1 квітня

"007 Чи Не час помирати" нарешті з'явиться на великих екранах. Це останній вихід Деніела Крейга в ролі Джеймса Бонда. За сюжетом Бонд залишає службу в МІ-6, щоб насолодитися безтурботними днями на Ямайці. З Бондом зв'язується його друг – співробітник ЦРУ, і заручається його допомогою в пошуках зниклого вченого Вальдо Обручева. Коли стає очевидним, що Обручева викрали, Бонду доведеться зіткнутися з неймовірно небезпечним лиходієм.

"Тихе місце 2"

Дата прем'єри: 22 квітня

Сюжет фільму розгортається у світі, де тиша – є запорукою порятунку, адже на кожен звук можуть прибути прибульці. Головні герої фільму – сім'я Ебботів, продовжують боротися за своє життя і незабаром дізнаються, що ті, хто полюють на будь-який звук – не єдині вороги в зовнішньому світі.

"Чорна вдова"

Дата прем'єри: 6 травня

Фільм зі Скарлетт Йоханссон у головній ролі розповідає про життя однієї з героїнь коміксів Marvel. Чорну вдову (Наташу Романофф) переслідують примари її шпигунського минулого. Героїня вирішує запобігти появі таких же вбивць, як і вона і вирушає до "Червоної кімнати", де колись тренувалася вона сама.

"Ґодзілла проти Конга"

Дата прем'єри: 20 травня

Майбутній фільм – сиквел вже знайомих глядачам кінострічок "Ґодзілла: Король монстрів" і "Конг Острів черепа". У центрі сюжету – два знаменитих монстри, які зійдуться в протистоянні, в той час, як людство спробує стерти їх обох з лиця землі.

"Стервелла"

Дата прем'єри : 27 мая

Емма Стоун в ролі молодої Круелли Де Віль – легендарної злочинниці з мультфільму "101 далматинець". Сюжет фільму перенесе глядачів до Лондону 70-х років, коли модельєрка Круелла стає одержимою собачими шкурами, а незабаром перетворюється на справжнього монстра.

"Форсаж 9"

Дата прем'єри: 27 мая

Найочікуваніші прем'єри літа 2021:

  • "Французький диспетчер"
  • "Мисливці за привидами: Спадкоємці"
  • "На висоті"
  • "Веном 2"
  • "Посіпаки: Становлення лиходія"
  • "Кращий стрілець 2"
  • "Шан-Чі і легенда десяти кілець"
  • "Космічний джем 2"
  • "Круїз по джунглях"
  • "Загін самогубців: Місія навиліт"
  • "Кендімен"

Найочікуваніші прем'єри осені 2021:

  • "Три тисячі років очікування"
  • "Дюна"
  • "Остання дуель"
  • "Місія нездійсненна 7"
  • "Елвіс"

Найочікуваніші прем'єри грудня 2021:

  • "Алея жахів"
  • "Вестсайдська історія"
  • "Людина-павук 3"
  • "Матриця 4"
  • "Макбет"
  • Soggy Bottom
  • "Аннетт"

Раніше вийшов трейлер фільму "Біллі Айліш: Світ трохи розмитий".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Про легендарну іграшку кубик Рубіка знімуть фільм ТОП найочікуваніших серіалів січня 10 різдвяних фільмів, які ще не набридли
кіно що подивитися
Реклама

Новини партнерів

Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Як приготувати справжній бограч: рецепт на будь-який смак
Як приготувати справжній бограч: рецепт на будь-який смак
"Где трусы?": скандальная Регина Тодоренко показала "голое" фото
"Где трусы?": скандальная Регина Тодоренко показала "голое" фото

Популярні статті

Сьогодні, 15:31Events

Привітання з Різдвом: яскраві листівки, проза та вірші

Сьогодні, 11:14Food

Найпростіший рецепт куті: як приготувати на Різдво

Сьогодні, 10:54Events

Різдво-2021: дієві ритуали і обряди свята

Сьогодні, 10:26Events

До якого числа носять вечерю на Різдво

Сьогодні, 09:43Fun

Колядки і щедрівки: тексти найпопулярніших пісень

Вчора, 22:17Fun

Найращі колядки російською мовою: найпопулярніші вірші

Вчора, 19:16Events

Характеристика знаків зодіаку по місяцях і числах

Вчора, 14:15Fun

Найкращі колядки на Різдво-2021: великий вибір текстів

Вчора, 12:15Fun

Ворожіння на Різдво-2021 вдома: як і коли ворожити

Вчора, 11:31Food

Що приготувати на вечерю на Різдво: рецепти святкових страв

4 січняFun

Найкращі колядки-2021 українською мовою

4 січняEvents

Різдво Христове: дата, історія, традиції і прикмети

4 січняFood

Що приготувати на Святвечір: 12 пісних страв для святкового столу

4 січняFood

Меню на Різдво: найкращі рецепти святкових страв

4 січняFood

Як приготувати кутю на Святвечір

4 січняШоу-бізнес

Без вій та брів: Алла Пугачова показала, як вона виглядає зараз

Новини партнерів

Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Кароль снялась обнаженной для обложки своего альбома. Фото
Кароль снялась обнаженной для обложки своего альбома. Фото
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Закуски на новогодний стол: варианты праздничных угощений
Закуски на новогодний стол: варианты праздничных угощений
Астролог рассказала, чего нам ждать от нового, 2021 года
Астролог рассказала, чего нам ждать от нового, 2021 года

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти