Леді Гага? Джамала перевтілилася в пекучу білявку та кокетливо позувала (фото)

Шанувальники співачки порівняли її новий образ з Емі Уайнхаус і Леді Гагою

Переможниця "Євробачення 2016" співачка Джамала, яка розповіла, як виріс її гонорар після конкурсу, вразила кардинальною зміною іміджу. Артистка вбралася в пишну перуку світлого кольору і приміряла ретро-наряди.

У своєму Instagram-акаунті Джамала опублікувала серію фотографій, на яких вона зображена в епатажному образі сидячи в кріслі. На співачці були високі гольфи, черевики на товстих підборах, і одяг в стилі 60-х.

Джамала Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Я, напевно, уявляла себе в якомусь фільмі Педро Альмодовара", – написала Джамала.

Джамала Фото: instagram.com/jamalajaaa

Як виявилося, ретро-вбрання співачці дуже пасує.

Джамала Фото: instagram.com/jamalajaaa

Фани порівняли Джамалу зі співачками Леді Гагою та Емі Уайнхаус.

Джамала Фото: instagram.com/jamalajaaa

Раніше Джамала показала пародію на сексуальний танець.

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