"За одну пісню 50 тисяч євро": Джамала розкрила свій гонорар після перемоги на "Євробаченні 2016"

Гонорар співачки значно зріс після участі в міжнародному конкурсі

Народна артистка України, співачка Джамала, яка нещодавно показала обличчя молодшого сина Селіма, шокувала сумою свого заробітку від виступів.

У 2016 році співачка стала переможницею конкурсу "Євробачення" в Стокгольмі, після чого її гонорар зріс до 50 тисяч євро за одну пісню. Про це Джамала розповіла в програмі "Ранок у Великому Місті", яке було опубліковано на YouTube-каналі ICTV.

"Могло бути за одну пісню 50 тисяч євро, але потім все ж таки воно потрохи влягло", – сказала Джамала.

Джамала Фото: instagram.com/jamalajaaa

Співачка також пригадала один зі своїх найдорожчих приватних концертів. Точну суму гонорару Джамала не розкрила.

"Там була просто одна сім'я. І вони хочуть слухати мою музику – для мене це було просто вау, просто волоси дибом", – сказала Джамала.

Водночас на сайті букінг-агентства BnMusic вказано, що вартість виступу Джамали на заході стартує від 15 тисяч євро. Однак остаточна вартість залежить від деталей заходу: в якій країні необхідно виступити, віддаленості від аеропорту, самого формату івенту і так далі.

Нагадаємо, нещодавно Джамала презентувала альбом з 8 ліричних пісень про любов до себе.

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