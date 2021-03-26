Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

"За одну пісню 50 тисяч євро": Джамала розкрила свій гонорар після перемоги на "Євробаченні 2016"

Сьогодні, 16:22

Гонорар співачки значно зріс після участі в міжнародному конкурсі

Народна артистка України, співачка Джамала, яка нещодавно показала обличчя молодшого сина Селіма, шокувала сумою свого заробітку від виступів.

У 2016 році співачка стала переможницею конкурсу "Євробачення" в Стокгольмі, після чого її гонорар зріс до 50 тисяч євро за одну пісню. Про це Джамала розповіла в програмі "Ранок у Великому Місті", яке було опубліковано на YouTube-каналі ICTV.

"Могло бути за одну пісню 50 тисяч євро, але потім все ж таки воно потрохи влягло", – сказала Джамала.

Джамала
Джамала
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Співачка також пригадала один зі своїх найдорожчих приватних концертів. Точну суму гонорару Джамала не розкрила.

"Там була просто одна сім'я. І вони хочуть слухати мою музику – для мене це було просто вау, просто волоси дибом", – сказала Джамала.

Водночас на сайті букінг-агентства BnMusic вказано, що вартість виступу Джамали на заході стартує від 15 тисяч євро. Однак остаточна вартість залежить від деталей заходу: в якій країні необхідно виступити, віддаленості від аеропорту, самого формату івенту і так далі.

Нагадаємо, нещодавно Джамала презентувала альбом з 8 ліричних пісень про любов до себе.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Фінські "монстри" Lordi і ще п'ять переможців минулих років виступлять на "Євробаченні-2021" "Євробачення-2021": букмекери назвали нового претендента на перемогу Учасниця телешоу хнепритомніла на сцені, слухаючи критику журі (відео)
Євробачення гонорар джамала співачка
Реклама

Новини партнерів

Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Украинская певица откровенно рассказала об изменах экс-мужа
Украинская певица откровенно рассказала об изменах экс-мужа

Популярні статті

Сьогодні, 10:23Смачно

Песах-2021: як приготувати справжню мацу

Вчора, 19:02Смачно

Пісна випічка: рецепт булочок з корицею і родзинками

Вчора, 10:38Смачно

Рецепти на Песах: огляд традиційних єврейських страв з фото

Вчора, 05:57Психо

Гороскоп на сьогодні 25 березня: Діви і Терези, запасіться терпінням

24 березняСмачно

Ви вмієте смажити по-справжньому смачну картоплю? 5 лайфхаків до застосування

24 березняСмачно

Як приготувати торт "Наполеон" із заварним кремом

24 березняЗірково

Ані Лорак приїхала до України і побувала на радіо в гостях у Слави Дьоміна

24 березняЗірково

Не схожа на себе: знайшлися архівні фото Пугачової, де її взагалі не впізнати

23 березняМодно

Найпопулярніша сумка в Instagram зібрала 5,9 млн постів: який вона має вигляд

23 березняЗірково

Дружина DZIDZIO про його "роман" з Цибульською: Здавалося, що грають моїм життям

23 березняМодно

Як зробити, щоб волосся не електризувалося: прості поради

23 березняЗірково

Що дивитися під час локдауну? Ось 5 мінісеріалів, від яких ми в захваті

23 березняМодно

Як правильно складати речі в шафі: 3 корисні ідеї

23 березняСмачно

Як приготувати пісне тісто для пиріжків і домашнього хліба

23 березняЗірково

Вагітна дружина Павліка обурена зіпсованим відпочинком в Єгипті

23 березняEvents

З днем народження: найкращі привітання у віршах, прозі і смс

Новини партнерів

Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Подвыпивший Галкин и Пугачева показали настоящие чувства
Подвыпивший Галкин и Пугачева показали настоящие чувства
Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Известная фитнес-модель "не удержала" пышную грудь в топике
Известная фитнес-модель "не удержала" пышную грудь в топике

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти