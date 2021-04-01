Богиня сміху: Джамала показала пародію на сексуальний танець (відео)

Артистка з'явилася у кадрі з глибоким декольте і яскравим макіяжем

Відома українська співачка Джамала, яка раніше розкрила свій гонорар після перемоги на "Євробаченні 2016", записала епатажне і смішне відео в образі фатальної жінки. Таким чином артистка привітала своїх фанатів і підписників в Instagram з Днем сміху, який відзначається у багатьох країнах світу 1 квітня.

На відео показано, як Джамала у сексуальному одязі, з глибоким декольте і яскравим макіяжем еротично танцює під красиву музику.

"Мені здається, у наш час один із засобів, що може врятувати від відчаю – це гумор. Уміння посміятися над собою, вміло пожартувати", – написала зірка в своєму Instagram.

Відео: instagram.com/jamalajaaa

Також виконавиця поділилася коротким списком ТОП-3 сторінок, які викликають у неї посмішку.

Підписники похвалили зірку за чудове почуття гумору. "Богиня сміху", "Шикарна", "Клас", "З Днем сміху", – пишуть у коментарях фанати Джамали.

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Нагадаємо, нещодавно Джамала презентувала альбом з восьми ліричних пісень про любов до себе.

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