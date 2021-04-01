Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

У Світлани Лободи діагностували COVID-19

Сьогодні, 18:52

Співачка відчула перші симптоми п'ять днів тому

Співачка Світлана Лобода, яка зажадала від пластичного хірурга 172 тисячі доларів за фейковий відео, отримала свій підтверджений тест на COVID-19. Артистка зізналася, що слідувала серйозним заходам безпеки, але в підсумку все одно заразилася.

У своєму Instagram-акаунті 38-річна співачка опублікувала знімок ніг в ліжку і повідомила, що змушена перенести свій концерт в Барвисі.

Світлана Лобода заразилася коронавірусом
Світлана Лобода заразилася коронавірусом
Фото: instagram.com/lobodaofficial

"П'ять днів тому я відчула нездужання і простудні симптоми, а сьогодні перший тест на COVID-19 показав позитивний результат. На жаль, вірус не щадить нікого і, навіть роблячи безпрецедентні заходи безпеки, я опинилася серед хворих", – написала співачка.

Раніше Лобода розповіла, як Пугачова допомогла їй після скандалу на російському шоу.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Віра Брежнєва похвалилася плоским животиком в бікіні на пляжі (фото) Коли в Україні стабілізується захворюваність на COVID-19: прогноз Епідемія розбушувалася. Рівень госпіталізацій перевищено в 22 областях
співачка Світлана Лобода Loboda коронавірус
Реклама

Новини партнерів

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
СМИ показали, где живет Олег Винник
СМИ показали, где живет Олег Винник
Тодоренко показала новую прическу и ответила по поводу развода
Тодоренко показала новую прическу и ответила по поводу развода

Популярні статті

Сьогодні, 12:47Фаново

Найкращі розіграші на 1 квітня в листуванні і по телефону: велика добірка жартів

Сьогодні, 11:45Зірково

7 першоквітневих комедійних фільмів, які змусять вас реготати

Сьогодні, 10:18Смачно

Католицький Великдень-2021: 5 рецептів святкових страв

Сьогодні, 09:31Зірково

MONATIK – 35: найпопулярніші запити про топового артиста

Сьогодні, 06:10Events

Прикольні листівки з 1 квітня: відправляйте знайомим і друзям

Сьогодні, 05:00Events

1 квітня: прикольні картинки і жартівливі привітання в День сміху

Вчора, 21:24Events

Свіжі жарти на 1 квітня: як весело і необразливо розіграти друзів

Вчора, 20:07Зірково

Орбакайте поділилася рідкісним фото Пугачової з дітьми та онуками

Вчора, 18:53Зірково

Леся Нікітюк прийшла до перукаря на фарбування, а він їй підстриг коси (відео)

Вчора, 13:23Фаново

Привітання з 1 квітня у віршах: прикольні листівки і картинки

Вчора, 10:35Смачно

Страви католицького Великодня: що готують на свято

30 березняEvents

Веселі жарти, розіграші та приколи на 1 квітня

30 березняEvents

З Теплим Олексієм: гарячі привітання, яскраві листівки та вірші

30 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 30 березня для всіх знаків зодіаку: Риби, настав ваш день!

30 березняEvents

30 березня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

29 березняEvents

Як з непотрібних речей зробити клумби для квітів: 5 прикольних ідей з фото

Новини партнерів

Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Украинская певица откровенно рассказала об изменах экс-мужа
Украинская певица откровенно рассказала об изменах экс-мужа
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
Четыре вредные привычки, повышающие шансы умереть от COVID-19
Четыре вредные привычки, повышающие шансы умереть от COVID-19
Шикарная Никитюк позировала в маленьком черном платье. Фото
Шикарная Никитюк позировала в маленьком черном платье. Фото

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти