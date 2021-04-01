У Світлани Лободи діагностували COVID-19
Співачка відчула перші симптоми п'ять днів тому
Співачка Світлана Лобода, яка зажадала від пластичного хірурга 172 тисячі доларів за фейковий відео, отримала свій підтверджений тест на COVID-19. Артистка зізналася, що слідувала серйозним заходам безпеки, але в підсумку все одно заразилася.
У своєму Instagram-акаунті 38-річна співачка опублікувала знімок ніг в ліжку і повідомила, що змушена перенести свій концерт в Барвисі.
"П'ять днів тому я відчула нездужання і простудні симптоми, а сьогодні перший тест на COVID-19 показав позитивний результат. На жаль, вірус не щадить нікого і, навіть роблячи безпрецедентні заходи безпеки, я опинилася серед хворих", – написала співачка.
Раніше Лобода розповіла, як Пугачова допомогла їй після скандалу на російському шоу.
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