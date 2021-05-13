Солістка Go_A пропустила репетицію на Євробаченні. Замість неї заспівала голландська статистка (відео)

Через те, що Катерина Павленко відчула себе погано і зараз чекає на результат тесту на COVID-19, її довелося замінити статисткою

Еммі ван Стей і Катерина Павленко Фото: instagram.com/go_a_band

Вчора стало відомо, що у солістки гурту Go_A Катерини Павленко погіршилося самопочуття. Дівчина здала тест на COVID-19 і в цілях безпеки пропустила другу репетицію на сцені конкурсу, а також прес-конференцію.

Катерину довелося замінити голландкою Еммі ван Стей. Дівчина працює статисткою на конкурсі і, як пишуть в коментарях під відео репетиції, вона відмінно впоралася з виконанням пісні SHUM українською мовою.

Як пише Еммі на своїй сторінці в Instagram, раніше вона вже вчила цю пісню про всяк випадок. Як ми бачимо, цей випадок все-таки відбувся – Еммі замінила Катерину на другий репетиції.

У коментарях під відео багато українців захопилися тим, як Еммі заспівала SHUM майже без акценту.

Статистка така розумничка, мега професіоналка, так добре виконати пісню іноземною мовою!

Велике спасибі цій дівчині! Як бомбезно вона запам'ятала слова українською!

Ви хочете сказати, що зараз співала людина, яка не знає української? Так це звучало очманіти як круто, я навіть не відразу зрозумів підміни!

Скріншот: YouTube

Зазначимо, що у всіх інших учасників гурту Go_A результати тестів на COVID-19 – негативні.

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