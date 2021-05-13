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Солістка Go_A пропустила репетицію на Євробаченні. Замість неї заспівала голландська статистка (відео)

Сьогодні, 10:30

Через те, що Катерина Павленко відчула себе погано і зараз чекає на результат тесту на COVID-19, її довелося замінити статисткою

Еммі ван Стей і Катерина Павленко
Еммі ван Стей і Катерина Павленко
Фото: instagram.com/go_a_band

Вчора стало відомо, що у солістки гурту Go_A Катерини Павленко погіршилося самопочуття. Дівчина здала тест на COVID-19 і в цілях безпеки пропустила другу репетицію на сцені конкурсу, а також прес-конференцію.

Катерину довелося замінити голландкою Еммі ван Стей. Дівчина працює статисткою на конкурсі і, як пишуть в коментарях під відео репетиції, вона відмінно впоралася з виконанням пісні SHUM українською мовою.

Як пише Еммі на своїй сторінці в Instagram, раніше вона вже вчила цю пісню про всяк випадок. Як ми бачимо, цей випадок все-таки відбувся – Еммі замінила Катерину на другий репетиції.

У коментарях під відео багато українців захопилися тим, як Еммі заспівала SHUM майже без акценту.

  • Статистка така розумничка, мега професіоналка, так добре виконати пісню іноземною мовою!
  • Велике спасибі цій дівчині! Як бомбезно вона запам'ятала слова українською!
  • Ви хочете сказати, що зараз співала людина, яка не знає української? Так це звучало очманіти як круто, я навіть не відразу зрозумів підміни!
Скріншот: YouTube

Зазначимо, що у всіх інших учасників гурту Go_A результати тестів на COVID-19 – негативні.

Раніше Go_A розповіли про своїх шанувальників в Росії.

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