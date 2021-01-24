"Євробачення-2021": коротко про те, як пройде конкурс

Приймати пісенний конкурс будуть Нідерланди

18 травня 2021 року стартує перший півфінал "Євробачення". Все, що потрібно знати про пісенний конкурс, ми коротко розповідаємо далі в матеріалі.

Нагадаємо, що в 2020 році "Євробачення" скасували через коронавірус. Замість цього організатори провели онлайн-концерт, у якому брали участь конкурсанти з різних країн.

"Євробачення-2021" Фото: eurovision.tv

Де і коли відбудеться "Євробачення-2021"

Традиційно, пісенний конкурс відбудеться 18, 20 і 22 травня. Цього року його приймати буде Роттердам.

Ведучі "Євробачення-2021"

Ведучими шоу залишаються співачка, телеведуча та учасниця "Євробачення" Едсілія Ромблі, акторка та телеведуча Шанталь Янзен і співак, шоумен та коментатор Ян Сміт. Саме їх призначили ведучими конкурсу в минулому році.

Ведучі "Євробачення-2021"

фото: NPO / NOS / AVROTROS

Нові правила "Євробачення-2021"

В умовах пандемії коронавируса також довелося змінити і правила проведення. Комітет "Євробачення" ухвалилв рішення:

дозволити на один рік в якості експерименту записувати бек-вокал на інструментальну фонограму пісні (для того, щоб учасники подорожували з меншою делегацією);

учасникам дозволяється самостійно вибирати, використовувати записаний бек-вокал чи ні;

дати можливість учасникам поєднувати "живий" і записаний бек-вокал.

Для участі в конкурсі в цьому році виконавці також мають представити нові композиції, так як пісні учасників "Євробачення-2020" не приймаються в 2021-му.

Перелік країн-учасниць "Євробачення-2021" (а їх налічується 41) залишився таким же, як і в 2020 році. Залишається незмінним і порядок виступів:

Перший півфінал (18 травня):

Північна Македонія Білорусь Литва Швеція Словенія Австралія Ірландія Росія Норвегія Кіпр Хорватія Азербайджан Мальта Ізраїль Україна Румунія Бельгія

фото: NPO / NOS / AVROTROS

Другий півфінал (20 травня):

Австрія Молдова Польща Сан-Марино Сербія Ісландія Чеська Республіка Греція Естонія Данія Болгарія Швейцарія Фінляндія Вірменія Латвія Грузія Португалія Албанія

фото: NPO / NOS / AVROTROS

Хто представить Україну на "Євробаченні-2021"

Від України в Роттердам відправиться етнічна група GO_A. Все, що відомо про музикантів, читайте в нашому матеріалі.

Гурт Go_A Фото: instagram.com/go_a_band

Проведення "Євробачення-2021" в умовах пандемії

Європейський мовний союз, громадські мовники-організатори в Нідерландах NPO, NOS і AVROTROS розробили чотири базових варіанти проведення конкурсу в нинішніх реаліях:

Варіант A: все, як завжди.

"Євробачення-2021" пройде, як завжди: на арені Ahoy в Роттердамі відбудеться 9 шоу (включаючи генеральні репетиції) в заповненому залі, за участю делегацій і артистів всіх країн-учасників, відбудуться і всі івенти в рамках "Євробачення".

Варіант B: дистанція.

Аналогічно буде проведено 9 шоу з глядачами на арені, однак при обмеженій кількості глядачів, щоб забезпечити соціальне дистанціювання на відстані 1,5 м.

Варіант C: обмеження на подорожі.

"Євробачення-2021" пройде як при варіанті B, проте якщо якась делегація не зможе приїхати в Роттердам, буде використано резервне відео виконавця цієї країни.

Варіант D: локдаун.

Якщо на момент проведення конкурсу в Нідерландах буде діяти локдаун, "Євробачення-2021" відбудеться без глядачів і учасників – всі виступи покажуть онлайн.

Який варіант проведення "Євробачення-2021" виберуть організатори – стане відомо в лютому.

Раніше повідомлялося, що представники України на "Євробаченні" випустили нову пісню.

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