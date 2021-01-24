"Євробачення-2021": коротко про те, як пройде конкурс
Приймати пісенний конкурс будуть Нідерланди
18 травня 2021 року стартує перший півфінал "Євробачення". Все, що потрібно знати про пісенний конкурс, ми коротко розповідаємо далі в матеріалі.
Нагадаємо, що в 2020 році "Євробачення" скасували через коронавірус. Замість цього організатори провели онлайн-концерт, у якому брали участь конкурсанти з різних країн.
Традиційно, пісенний конкурс відбудеться 18, 20 і 22 травня. Цього року його приймати буде Роттердам.
Ведучими шоу залишаються співачка, телеведуча та учасниця "Євробачення" Едсілія Ромблі, акторка та телеведуча Шанталь Янзен і співак, шоумен та коментатор Ян Сміт. Саме їх призначили ведучими конкурсу в минулому році.
В умовах пандемії коронавируса також довелося змінити і правила проведення. Комітет "Євробачення" ухвалилв рішення:
- дозволити на один рік в якості експерименту записувати бек-вокал на інструментальну фонограму пісні (для того, щоб учасники подорожували з меншою делегацією);
- учасникам дозволяється самостійно вибирати, використовувати записаний бек-вокал чи ні;
- дати можливість учасникам поєднувати "живий" і записаний бек-вокал.
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Для участі в конкурсі в цьому році виконавці також мають представити нові композиції, так як пісні учасників "Євробачення-2020" не приймаються в 2021-му.
Перелік країн-учасниць "Євробачення-2021" (а їх налічується 41) залишився таким же, як і в 2020 році. Залишається незмінним і порядок виступів:
Перший півфінал (18 травня):
- Північна Македонія
- Білорусь
- Литва
- Швеція
- Словенія
- Австралія
- Ірландія
- Росія
- Норвегія
- Кіпр
- Хорватія
- Азербайджан
- Мальта
- Ізраїль
- Україна
- Румунія
- Бельгія
Другий півфінал (20 травня):
- Австрія
- Молдова
- Польща
- Сан-Марино
- Сербія
- Ісландія
- Чеська Республіка
- Греція
- Естонія
- Данія
- Болгарія
- Швейцарія
- Фінляндія
- Вірменія
- Латвія
- Грузія
- Португалія
- Албанія
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Європейський мовний союз, громадські мовники-організатори в Нідерландах NPO, NOS і AVROTROS розробили чотири базових варіанти проведення конкурсу в нинішніх реаліях:
Варіант A: все, як завжди.
"Євробачення-2021" пройде, як завжди: на арені Ahoy в Роттердамі відбудеться 9 шоу (включаючи генеральні репетиції) в заповненому залі, за участю делегацій і артистів всіх країн-учасників, відбудуться і всі івенти в рамках "Євробачення".
Варіант B: дистанція.
Аналогічно буде проведено 9 шоу з глядачами на арені, однак при обмеженій кількості глядачів, щоб забезпечити соціальне дистанціювання на відстані 1,5 м.
Варіант C: обмеження на подорожі.
"Євробачення-2021" пройде як при варіанті B, проте якщо якась делегація не зможе приїхати в Роттердам, буде використано резервне відео виконавця цієї країни.
Варіант D: локдаун.
Якщо на момент проведення конкурсу в Нідерландах буде діяти локдаун, "Євробачення-2021" відбудеться без глядачів і учасників – всі виступи покажуть онлайн.
Який варіант проведення "Євробачення-2021" виберуть організатори – стане відомо в лютому.
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