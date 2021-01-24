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"Євробачення-2021": коротко про те, як пройде конкурс

Сьогодні, 10:13

Приймати пісенний конкурс будуть Нідерланди

18 травня 2021 року стартує перший півфінал "Євробачення". Все, що потрібно знати про пісенний конкурс, ми коротко розповідаємо далі в матеріалі.

Нагадаємо, що в 2020 році "Євробачення" скасували через коронавірус. Замість цього організатори провели онлайн-концерт, у якому брали участь конкурсанти з різних країн.

"Євробачення-2021"
"Євробачення-2021"
Фото: eurovision.tv

Де і коли відбудеться "Євробачення-2021"

Традиційно, пісенний конкурс відбудеться 18, 20 і 22 травня. Цього року його приймати буде Роттердам.

Ведучі "Євробачення-2021"

Ведучими шоу залишаються співачка, телеведуча та учасниця "Євробачення" Едсілія Ромблі, акторка та телеведуча Шанталь Янзен і співак, шоумен та коментатор Ян Сміт. Саме їх призначили ведучими конкурсу в минулому році.

Ведучі "Євробачення-2021"
фото: NPO / NOS / AVROTROS

Нові правила "Євробачення-2021"

В умовах пандемії коронавируса також довелося змінити і правила проведення. Комітет "Євробачення" ухвалилв рішення:

  • дозволити на один рік в якості експерименту записувати бек-вокал на інструментальну фонограму пісні (для того, щоб учасники подорожували з меншою делегацією);
  • учасникам дозволяється самостійно вибирати, використовувати записаний бек-вокал чи ні;
  • дати можливість учасникам поєднувати "живий" і записаний бек-вокал.

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Для участі в конкурсі в цьому році виконавці також мають представити нові композиції, так як пісні учасників "Євробачення-2020" не приймаються в 2021-му.

Країни-учасниці "Євробачення-2021"

Перелік країн-учасниць "Євробачення-2021" (а їх налічується 41) залишився таким же, як і в 2020 році. Залишається незмінним і порядок виступів:

Перший півфінал (18 травня):

  1. Північна Македонія
  2. Білорусь
  3. Литва
  4. Швеція
  5. Словенія
  6. Австралія
  7. Ірландія
  8. Росія
  9. Норвегія
  10. Кіпр
  11. Хорватія
  12. Азербайджан
  13. Мальта
  14. Ізраїль
  15. Україна
  16. Румунія
  17. Бельгія
фото: NPO / NOS / AVROTROS

Другий півфінал (20 травня):

  1. Австрія
  2. Молдова
  3. Польща
  4. Сан-Марино
  5. Сербія
  6. Ісландія
  7. Чеська Республіка
  8. Греція
  9. Естонія
  10. Данія
  11. Болгарія
  12. Швейцарія
  13. Фінляндія
  14. Вірменія
  15. Латвія
  16. Грузія
  17. Португалія
  18. Албанія
фото: NPO / NOS / AVROTROS

Хто представить Україну на "Євробаченні-2021"

Від України в Роттердам відправиться етнічна група GO_A. Все, що відомо про музикантів, читайте в нашому матеріалі.

Гурт Go_A
Гурт Go_A
Фото: instagram.com/go_a_band

Проведення "Євробачення-2021" в умовах пандемії

Європейський мовний союз, громадські мовники-організатори в Нідерландах NPO, NOS і AVROTROS розробили чотири базових варіанти проведення конкурсу в нинішніх реаліях:

Варіант A: все, як завжди.

"Євробачення-2021" пройде, як завжди: на арені Ahoy в Роттердамі відбудеться 9 шоу (включаючи генеральні репетиції) в заповненому залі, за участю делегацій і артистів всіх країн-учасників, відбудуться і всі івенти в рамках "Євробачення".

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Варіант B: дистанція.

Аналогічно буде проведено 9 шоу з глядачами на арені, однак при обмеженій кількості глядачів, щоб забезпечити соціальне дистанціювання на відстані 1,5 м.

Варіант C: обмеження на подорожі.

"Євробачення-2021" пройде як при варіанті B, проте якщо якась делегація не зможе приїхати в Роттердам, буде використано резервне відео виконавця цієї країни.

Варіант D: локдаун.

Якщо на момент проведення конкурсу в Нідерландах буде діяти локдаун, "Євробачення-2021" відбудеться без глядачів і учасників – всі виступи покажуть онлайн.

Який варіант проведення "Євробачення-2021" виберуть організатори – стане відомо в лютому.

Раніше повідомлялося, що представники України на "Євробаченні" випустили нову пісню.

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