Ксенія Мішина показала, як Олександр Еллерт проводить час з її сином: відео
Закохані разом з сином Ксенії вирушили до Одеси
Ксенія Мішина вже натякнула переможцю "Холостячки" Олександру Еллерт, де б вона хотіли провести медовий місяць . Але поки пара тільки вирушила в невелику подорож разом з сином Ксенії Платоном. У Instagram Ксенія і Олександр поділилася моментами сімейного відпочинку.
Еллерт і Мішина провели вихідні в Одесі. Пара оселилася в розкішному готелі з видом на Чорне море. Ксенія поділилася відео, на якому Платон і Олександр разом стрибають в басейн і весело хлюпочуться.
"Басейн для двох", – прокоментувала відео Ксенія.
Також відео з сімейного відпочинку опублікував Олександр Еллерт.
Нагадаємо, раніше переможець "Холостячки" розповідав про стосунки із сином Ксенії.
Раніше ми розповідали, що стало з каблучкою Ксенії Мішиної після "Холостячки" .
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