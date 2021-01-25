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Ксенія Мішина показала, як Олександр Еллерт проводить час з її сином: відео

Сьогодні, 11:06

Закохані разом з сином Ксенії вирушили до Одеси

Ксенія Мішина вже натякнула переможцю "Холостячки" Олександру Еллерт, де б вона хотіли провести медовий місяць . Але поки пара тільки вирушила в невелику подорож разом з сином Ксенії Платоном. У Instagram Ксенія і Олександр поділилася моментами сімейного відпочинку.

Еллерт і Мішина провели вихідні в Одесі. Пара оселилася в розкішному готелі з видом на Чорне море. Ксенія поділилася відео, на якому Платон і Олександр разом стрибають в басейн і весело хлюпочуться.

"Басейн для двох", – прокоментувала відео Ксенія.

Ксенія Мішина відпочиває в Одесі разом з сином і Олександром Еллерт
Відео: instagram.com/misha.k.ua

Також відео з сімейного відпочинку опублікував Олександр Еллерт.

Ксенія Мішина відпочиває в Одесі разом з сином і Олександром Еллертом
Відео: instagram.com/ellert_a

Нагадаємо, раніше переможець "Холостячки" розповідав про стосунки із сином Ксенії.

Раніше ми розповідали, що стало з каблучкою Ксенії Мішиної після "Холостячки" .

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