"Мама не вибирає собі чоловіка": Олександр Еллерт про стосунки із сином Ксенії Мішиной

Переможець "Холостячки" розповів, як складаються стосунки з хлопчиком

Олександру Еллерт вдалося підкорити серце "Холостячки" Ксенії Мішиной , а ось як у нього склалися стосунки з сином актриси Платоном? Переможець проекту відповів на це питання в новому випуску програми " Зе Інтерв'юер ".

Ведучому програми Анатолію Анатолічу переможець шоу "Холостячка" розповів, що з Платоном вони познайомилися на проєкті. Тоді вони разом каталися на квадроциклах.

"Ксю привозила малого, коли були зйомки в Карпатах. Він активний. Відразу з усіма познайомився. Був посил, що мама не вибирає собі чоловіка, а що це друзі. Це був правильний посил. Малому було цікаво. Купа пацанів, які приділяють йому увагу ", – згадав Еллерт.

Олександр Еллерт з Платоном Фото: Скріншот з YouTube

Після проекту Ксенія і Олександр стали жити разом. Обранець Мішиной розповів, що Платон не був проти таких змін.

"Платон зрадів. Задоволений і щасливий. Клас, Саня! Я просто його розірвав тоді на квадроциклах. Ганяли швидше за всіх. Я йому ще тоді сподобався ", – поділився Олександр.

Раніше ми розповідали, чи був секс на проєкті "Холостячка".

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