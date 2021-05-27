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Пугачова зізналася, що Орбакайте на початку кар'єри багато хто принижував

Сьогодні, 13:13

Старша дочка Алли Пугачової днями святкувала ювілей. Примадонна розповіла, що слава і успіх супроводжували її старшу дочку не завжди

Алла Пугачова і Крістіна Орбакайте
Алла Пугачова і Крістіна Орбакайте
Фото: instagram.com/_alla.pugacheva_

Алла Пугачова на святкуванні 50-річчя Крістіни Орбакайте зізналася, що дуже пишається своєю дочкою. За словами співачки, її старша дочка піддавалася цькуванню, коли тільки починала підкорювати шоу-бізнес.

"Мені з висоти мого польоту вже незрозуміло, як можна хотіти йти на сцену. Я вже забула, як туди виходять ... Але це щастя, коли я бачу, як Крістіна цього хоче, як вона вміє працювати! Дівчинка, яку вважали абсолютно безголосим гидким каченям, стала артисткою без будь-якої допомоги! Я завжди отримувала тільки підсумок її роботи, результат", – сказала Алла Борисівна журналістам kp.ru.

Алла Пугачова з дітьми і онукою
Алла Пугачова з дітьми і онукою
Фото: instagram.com/orbakaite_k

Артистка наголосила, що її дочка досягла всього і стала на ноги сама, пройшовши через хейт, нерозуміння, приниження і образи.

Нагадаємо, нещодавно Крістіна Орбакайте розповіла, що її дочка мріє стати співачкою.

Раніше Алла Пугачова написала своїй старшій дочці важливі слова.

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