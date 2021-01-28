Новий фільм "Чорнобиль" Данили Козловського знову назвали "дном", а він ще навіть не вийшов
Ми вирішили дізнатися, що викликало гнів у глядачів
Данило Козловський випустив трейлер своєї нової драми – "Чорнобиль", прем'єра якої відбудеться вже 15 квітня.
Анонс фільму настільки розгнівав користувачів в Мережі, що вони назвали його "дешевою підробкою" на відомий серіал "Чорнобиль" від HBO. Але самі творці російського фільму заявили, що робота над ним розпочалася ще до прем'єри серіалу, а сюжет зовсім не про жорстокий державний апарат.
Подивимося, що на цей раз сказали користувачі після перегляду трейлера.
Сюжет фільму "Чорнобиль" розповідає про звичайного пожежного Олексія, який зовсім не прагнучи бути героєм, разом з інженером Валерою і військовим водолазом Борисом має запобігти масштабній катастрофі. Герої змушені спуститися в резервуар під реактор, де з кожною годиною все сильніше нагрівається вода.
Головні ролі зіграли Данило Козловський, Оксана Акіньшина, Філіп Авдєєв, Равшана Куркова.
Реакція на трейлер фільму "Чорнобиль":
"Можна і не дивитися фільм, все зрозуміло", – прокоментував один з користувачів на YouTube.
Іншого ж коментатора збентежив опис головного героя фільму:
"Олексій Карпушин – звичайний пожежний в Прип'яті. Він фарцує, бреше, фліртує з дівчатами направо і наліво". Я правильно зрозумів посил, що середньостатистичний радянський пожежний обов'язково брехун і бабій? Готується чергове відро помиїв на Радянське минуле, спасибі, ваш лайновий фільм дочекаюся в озвучці Бедкомедіана".
І хоча перша частина трейлера робить акцент на емоціях і стосунках головного героя, в другій творці спробували вразити напруженням пристрастей і видовищністю. Але серіал від HBO обійти буде складно, що і помітив один з користувачів.
У коментарях також відзначили неконкурентоспроможність фільму.
"Чому ми – ті у кого сталася ця катастрофа і народ який брав участь в її усуненні не можемо зняти хоча б те ж саме, що HBO у своєму однойменному серіалі".
Дивіться трейлер фільму "Чорнобиль" Данила Козловського:
Раніше українець показав на фото, яким Чорнобиль міг бути зараз, якби не було катастрофи.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше