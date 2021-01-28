Новий фільм "Чорнобиль" Данили Козловського знову назвали "дном", а він ще навіть не вийшов

Ми вирішили дізнатися, що викликало гнів у глядачів

Данило Козловський випустив трейлер своєї нової драми – "Чорнобиль", прем'єра якої відбудеться вже 15 квітня.

Анонс фільму настільки розгнівав користувачів в Мережі, що вони назвали його "дешевою підробкою" на відомий серіал "Чорнобиль" від HBO. Але самі творці російського фільму заявили, що робота над ним розпочалася ще до прем'єри серіалу, а сюжет зовсім не про жорстокий державний апарат.

Подивимося, що на цей раз сказали користувачі після перегляду трейлера.

"Чорнобиль" (2021) Фото: kino-teatr.ru

Сюжет фільму "Чорнобиль" розповідає про звичайного пожежного Олексія, який зовсім не прагнучи бути героєм, разом з інженером Валерою і військовим водолазом Борисом має запобігти масштабній катастрофі. Герої змушені спуститися в резервуар під реактор, де з кожною годиною все сильніше нагрівається вода.

Головні ролі зіграли Данило Козловський, Оксана Акіньшина, Філіп Авдєєв, Равшана Куркова.

Реакція на трейлер фільму "Чорнобиль":

"Можна і не дивитися фільм, все зрозуміло", – прокоментував один з користувачів на YouTube.

Скріншот YouTube

Іншого ж коментатора збентежив опис головного героя фільму:

"Олексій Карпушин – звичайний пожежний в Прип'яті. Він фарцує, бреше, фліртує з дівчатами направо і наліво". Я правильно зрозумів посил, що середньостатистичний радянський пожежний обов'язково брехун і бабій? Готується чергове відро помиїв на Радянське минуле, спасибі, ваш лайновий фільм дочекаюся в озвучці Бедкомедіана".

Скріншот YouTube

І хоча перша частина трейлера робить акцент на емоціях і стосунках головного героя, в другій творці спробували вразити напруженням пристрастей і видовищністю. Але серіал від HBO обійти буде складно, що і помітив один з користувачів.

Скріншот YouTube

У коментарях також відзначили неконкурентоспроможність фільму.

"Чому ми – ті у кого сталася ця катастрофа і народ який брав участь в її усуненні не можемо зняти хоча б те ж саме, що HBO у своєму однойменному серіалі".

Скріншот YouTube

Скріншот YouTube

Скріншот YouTube

Скріншот YouTube

Дивіться трейлер фільму "Чорнобиль" Данила Козловського:

Раніше українець показав на фото, яким Чорнобиль міг бути зараз, якби не було катастрофи.

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