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Дизайнери весільної сукні принцеси Діани судяться через ескізи культового наряду

Сьогодні, 15:50

Дизайнери не можуть вирішити, кому належать ескізи

Весільна сукня принцеси Діани вважається однією з найвідоміших весільних суконь в світі. Авторами легендарної сукні стали Девід і Елізабет Емануель. Але тепер у колишнього подружжя виник конфлікт. Дизайнери не можуть домовитися, кому належать права на оригінальні ескізи весільного вбрання. Про це повідомляє Insider .

У 1981 році подружжя Девід і Елізабет Емануель пошили для Діани сукню, в якій вона пішла під вінець з принцом Чарльзом. У 1990 році подружжя розлучилося і у кожного почалося своє життя. Через багато років Елізабет вирішила продати ескізи кількох нарядів Діани Спенсер на аукціоні. Звичайно ж, весільна сукня входило в цей список.

Принцеса Діана і принц Чарльз
Принцеса Діана і принц Чарльз
Фото: Getty Images

Ескіз весільної сукні Діани
Ескіз весільної сукні Діани
Фото: Getty Images

Девід Емануель подав позов на колишню дружину. Він стверджує, що Елізабет без його згоди зробила копії оригінальних ескізів і з грудня 2018 по грудень 2020 роки продавала їх за ціною від 686 доларів до 3845 доларів.

Дизайнери весільної сукні Діани – Девід і Елізабет Емануель
Дизайнери весільної сукні Діани – Девід і Елізабет Емануель
Фото: Getty Images

Девід вимагає знищити всі копії ескізів і зупинити їх продаж на аукціонах.

Раніше ми розповідали про особисте життя принцеси Діани.

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