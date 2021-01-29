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Що дивитися на Netflix в лютому – головні фільми і серіали

Сьогодні, 17:55

Ділимося списком з датами прем'єр головних новинок місяця

У лютому на Netflix виходить не так багато новинок, як хотілося б, але все ж буде що подивитися. Наприклад, ми побачимо довгоочікуваний чорно-білий фільм з Зендаєю і Девідом Джоном Вашингтоном, а також нову фантастичну стрічку від південнокорейських фільммейкерів.

Отже, розповідаємо про найбільш очікувані серіали і фільмі від Netflix в наступному місяці. На випадок, якщо ви пропустили новинки січня, а серед них багато чого цікавого – ми поділилися оглядом головних серіалів.

"Вулиця світлячків"

Дата прем'єри: 3 лютого

Серіал, під який захочеться укутатися в плед і випити чашку какао або чаю, розповідає зворушливу історію дружби двох дівчат. Починаючи з 1974 року, коли обидві дівчини були ще підлітками, і до наших днів. Дівчатам довелося пережити чимало злетів і падінь, але вони зуміли зберегти дружбу, поки не трапилася одна трагедія.

Серіал заснований на однойменній книзі американської письменниці Крістін Ханни.

"Малкольм і Марі"

Дата прем'єри: 5 лютого

Один з найбільш очікуваних фільмів року – драма із зіркою "Людини-павука" і "Ейфорії" Зендаєю і зіркою "Тенета" Джоном Девідом Вашингтоном. За сюжетом, головні герої – режисер і його дівчина, опинилися разом після прем'єри. Вони очікують вердикту критиків і обговорюють свої непрості стосунки, де ревнощі, пристрасті, образи, розчарування були частими гостями.

Фільм був знятий під час локдауну минулого року, а на фільмуванні були присутні лише кілька людина.

"Космічні чистильники"

Дата прем'єри: 5 лютого

Азіатське кіно і серіали продовжують захоплювати глядачів по всьому світу. Наприклад, минулого місяця японський серіал "Аліса в прикордонні" буквально прикував глядачів до екранів, а в лютому нас чекає вже південнокорейська новинка. Сюжет може здатися абсурдним, але подивіться трейлер і вам захочеться хоч одним оком переглянути фільм.

Сюжет переносить нас у 2092 рік, де команда космічних прибиральників знаходить у викинутому контейнері дитину. Але з'ясовується, що дитя – це робот-андроїд, за який деякі люди готові заплатити мільйони.

"Всім хлопцям, яких я любила раніше 3"

Дата прем'єри: 12 лютого

Переживши труднощі у стосунках і знову возз'єднавшись, Лара Джин і Пітер після закінчення школи вступають до коледжу. Але тепер на них чекають нові випробування, адже герої вступили у різні коледжи. Пітер – в Університет Вірджинії, а Лара Джин – Університет Північної Кароліни. Закоханим доведеться переглянути свої стосунки і подумати, а чи варто їм боротися за них або краще зовсім зосередитися на навчанні.

Раніше стало відомо, що по "Грі престолів" зроблять мультик для дорослих.

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