Колега Армі Хаммера по "Клич мене своїм ім'ям" зніметься у фільмі про канібала

Екс-дружина Хаммера прокоментувала це двома словами

Тімоті Шаламе і режисер Лука Гуаданьїно, які зняли разом із окандальним Армі Хаммером один з кращих фільмів 2017 року – "Клич мене своїм ім'ям", знову будуть працювати разом. Новий проєкт, в якому з'явиться 25-річний Шаламе, розповість про канібалізм. Іронічно, чи не так?

Як пише The Hollywood Reporter, Лука Гуаданьїно зніме кіно Bones & All як продовження свого зоряного ремейка 2018 року класичного італійського хоррора "Суспірія". Тімоті Шаламе зіграє в картині роль другого плану.

Кадр з фільму "Клич мене своїм ім'ям" Фото: Imdb.com

Колишня дружина Армі Хаммера, який хотів приготувати барбекю зі своєї колишньої дівчини, Елізабет Чемберс прокоментувала повідомлення про майбутній фільм колег Армі.

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"Немає слів", – написала 38-річна Чемберс коментар під постом в Instagram-акаунті Just Jared.

Скріншот: instagram.com/justjared

Нагадаємо, що раніше Елізабет Чемберс зізналася, що була страшенно шокована, коли в ЗМІ потрапило листування Армі Хаммера з його коханками, де актор фактично зізнався у канібалізмі. І якщо про зради свого екс-чоловіка вона знала вже давно, то новина про його пристрасть до канібалізму і БДСМ викликала у неї огиду.

Раніше повідомлялося, що Армі Хаммер хотів задушити свою собаку і зберігав манекени для зв'язування в підвалі.

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