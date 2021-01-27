Крістен Стюарт в образі принцеси Діани для фільму "Спенсер": перше фото зі зйомок
Фільмування проходить у Великобританії та Німеччині
У Європі почалися зйомки фільму "Спенсер" про принцесу Діану, яку грає зірка "Сутінків" Крістен Стюарт. Прем'єра фільму запланована на осінь 2021 року, а поки ми можемо побачити першу фотографію акторки в ролі молодої королівської особи.
На знімку, опублікованиму в Twitter Neon, Крістен Стюарт дивовижно схожа на леді Ді.
Сюжет фільму розгорнеться в один з вікендів на початку 90-х, коли під час святкування Різдва в маєтку Сандрінгемі в Норфолку принцеса Діана вирішила розірвати стосунки з принцом Чарльзом.
Режисером фільму виступає Пабло Ларраін, який раніше зняв біографічну драму "Джекі" про події в житті Джекі Кеннеді після вбивства її чоловіка – президента США. Сценарист – творець популярного серіалу "Гострі козирки" Стівен Найт.
Разом з Крістен Стюарт у фільмі знімаються Тімоті Сполл ("Містер Тернер"), Саллі Хокінс ("Форма води") і Шон Харріс ("Місія нездійсненна").
Зйомки фільму проходять у Великобританії та Німеччині.
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