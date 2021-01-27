Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Крістен Стюарт в образі принцеси Діани для фільму "Спенсер": перше фото зі зйомок

Сьогодні, 19:15

Фільмування проходить у Великобританії та Німеччині

У Європі почалися зйомки фільму "Спенсер" про принцесу Діану, яку грає зірка "Сутінків" Крістен Стюарт. Прем'єра фільму запланована на осінь 2021 року, а поки ми можемо побачити першу фотографію акторки в ролі молодої королівської особи.

На знімку, опублікованиму в Twitter Neon, Крістен Стюарт дивовижно схожа на леді Ді.

Сюжет фільму розгорнеться в один з вікендів на початку 90-х, коли під час святкування Різдва в маєтку Сандрінгемі в Норфолку принцеса Діана вирішила розірвати стосунки з принцом Чарльзом.

Крістен Стюарт в образі принцеси Діани для фільму "Спенсер"
Крістен Стюарт в образі принцеси Діани для фільму "Спенсер"
Фото: twitter.com/neonrated

Режисером фільму виступає Пабло Ларраін, який раніше зняв біографічну драму "Джекі" про події в житті Джекі Кеннеді після вбивства її чоловіка – президента США. Сценарист – творець популярного серіалу "Гострі козирки" Стівен Найт.

Разом з Крістен Стюарт у фільмі знімаються Тімоті Сполл ("Містер Тернер"), Саллі Хокінс ("Форма води") і Шон Харріс ("Місія нездійсненна").

Зйомки фільму проходять у Великобританії та Німеччині.

Раніше повідомлялося, що дизайнери весільної сукні принцеси Діани судяться через ескізи культового наряду.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
За "Великим Гетсбі" знімуть серіал. Але замість Ді Капріо - герої-афроамериканці 4 по-справжньому улюблених чоловіків принцеси Діани Наскільки 4 сезон "Корони" правдивий: ТОП-6 фейків про королівську сім'ю в серіалі
кіно принцеса діана крістен стюарт
Джерело: twitter.com/neonrated
Реклама

Новини партнерів

Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Обнаженная Ана Чери сверкнула фигурой богини
Обнаженная Ана Чери сверкнула фигурой богини

Популярні статті

Сьогодні, 12:03Смачно

Курага – в чому користь і як правильно вибрати сухофрукт

Вчора, 11:48Смачно

Як приготувати лазанью з м'ясним фаршем і соусом бешамель: покроковий рецепт

Вчора, 05:11Психо

Гороскоп на сьогодні 26 січня: Овнам потрібно використовувати свій досвід, а Тельцям – сповільнитися

25 січняСмачно

"Лікарська" ковбаса своїми руками: як приготувати і скільки це коштує

25 січняЗірково

Йому б виповнилося 83. Яким був Володимир Висоцький

25 січняСмачно

Як смачно заквасити капусту: ТОП-5 способів

25 січняЗірково

Історія кохання Володимира Зеленського з дружиною Оленою

25 січняСмачно

Що приготувати на вечерю без м'яса: ТОП-7 рецептів

25 січняEvents

Привітання з Днем Тетяни: яскраві листівки і красиві побажання

25 січняEvents

Привітання з Днем Тетяни: найкращі вірші, проза і картинки

25 січняФаново

День студента: історія свята, коли відзначають в Україні

25 січняФаново

Привітання з Днем студента: вірші, проза, прикольні картинки

25 січняФаново

Тетянин день-2021: дата, історія, традиції і прикмети свята

25 січняEvents

Іменини Тетяни: привітання з днем ангела, листівки, картинки і вірші

25 січняПсихо

Гороскоп на сьогодні 25 січня: Водолію потрібно позбутися внутрішнього скиглія, а у Риб з'явиться енергія

25 січняEvents

Тетянин день: короткі вітання, картинки і вірші

Новини партнерів

У російської співачки, яка трагічно померла, народився син
У російської співачки, яка трагічно померла, народився син
Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
XL vs XS: как один и те же вещи сидят на разных фигурах
XL vs XS: как один и те же вещи сидят на разных фигурах
Почему распался брак знаменитых актёров
Почему распался брак знаменитых актёров
10 культовых сцен из фильмов
10 культовых сцен из фильмов
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти