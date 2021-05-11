Кіркоров став на захист Бузової, яку підозрюють в передозуванні

Ольга Бузова нещодавно потрапила в лікарню, але що стало причиною цього – вона приховує

Днями, після шикарного святкування дня народження Філіпа Кіркорова, Ольга Бузова була госпіталізована. Вона кілька днів провела в лікарні, закрила свою сторінку в Instagram, а що з нею сталося, так і не розповіла.

Галасом, який Бузова влаштувала навколо самої себе, незадоволена юрист Катя Гордон, яка вважає, що Оля та її піарники "загралися". У своєму Instagram-акаунті та написала:

"Оля загралася. Оля не чує кордонів щирості і дешевої гри, вульгарності і стилю. Людині реально погано і це "погано" він теж продає. Мені їй хочеться покласти лопух на лоб і відправити на реабілітацію. Вся ця таємниця навколо "складної операції" змусила багатьох думати, що це передоз після масового тріпу у день народження Кіркорова, якого в нашій палаті всі називають "королем".

На коментар Філіпа Кіркорова довго чекати не довелося. Ситуація його вкрай обурила і він відповів Гордон під її ж постом, натякнувши, що Катя, мабуть, сама не з чуток знає про передозування забороненими речовинами.

Скріншот: instagram.com/katyagordon

"Дорога Катерино, Ви так обізнані про стан передозу... можливо, після того, як самі замазали свій носик в білому і тепер всюди ввижаються аналогічні "історії"... Шкода, що Вам та іншим "кокосовим" експертам з вашої палати не судилося побувати на справжніх королівських святах... у нас на столах найсмачніша їжа і напої, а то, що Ви шукаєте у нас немає", – написав Кіркоров.

Кіркоров і Бузова

Фото: instagram.com/fkirkorov

Після цього Катя Гордон зробила ще один пост, в якому звернулася до Філіпа Кіркорова. Вона написала, що суть її повідомлення полягала в тому, що зірки влаштовують хайп на своїй хворобі, коли про медицину і вмираючих дітей в ЗМІ говорять мало.

"Я, оповідаючи про страждання Ольги Бузової на камеру після наркозу з таємничим діагнозом журилася про те, що стільки заголовків не вийде стосовно помираючих по Росії дітей. Я і зараз, Філіп, щиро журюся, що уваги сумкам "луї", одягу і як ви говорите "королівським столам", ви приділяєте більше ніж вщент зруйнованій медицині, мученицьки вмираючим дітям і абсолютно бідним простим людям ", – висловилася Гордон.

Раніше повідомлялося, що Кіркоров і MARUV зняли кліп з матами, горілкою і напівголими медсестрами.

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