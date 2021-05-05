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Кіркоров похвалився ексклюзивною сумкою від Louis Vuitton за 371 тисячу гривень

Сьогодні, 11:29

Російський співак влаштував розпакування подарунків від зіркових друзів після грандіозної вечірки на честь свого 54-річчя

Філіп Кіркоров відзначив свій 54-річчя гучною вечіркою , на якій зібрав багато зіркових друзів. Тепер у артиста дійшли руки розпакувати подарунки. В InstaStories він похвалився дорогими презентами.

"Який класний день! Яке класне післясмак. Як красиво! Спасибі вам, дорогі гості. Це неймовірне свято ", – сказав артист.

Він показав ланцюг Lanvin Paris, який назвав чудовим.

Оцінив він і унікальні фужери з кришталю фірми Baccarat.

Подарували артисту і сумку від одного з його найулюбленіших брендів Louis Vuitton. Кіркорову сподобався чемоданчик з ексклюзивної колекції Вірджіла Абло. Як пише StarHit , коштує такий аксесуар більше мільйона рублів (від 371 469 гривень).

"Їх всього декілька штук в світі. Це просто приголомшливо! " – зазначив артист.

Раніше Філіп Кіркоров і MARUV представили епатажний кліп.

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Філіп Кіркоров Louis Vuitton
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