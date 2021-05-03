Кіркоров на вечірці на честь 54-річчя цілувався в Бузовою і повзав під MARUV

Король поп-музики влаштував шикарну вечірку в Москві, куди він не покликав Аллу Пугачову

Філіп Кіркоров, який нещодавно представив спільний кліп з MARUV, днями відсвяткував 54-й день народження. З цього приводу артист влаштував грандіозну вечірку в Москві, куди запросив, здається, всіх, крім Алли Борисівни.

Гості та сам іменинник протягом вечора активно ділилися фото і відео в Instastories. Кіркоров розважав друзів власними піснями, заспівав з MARUV і Jony, а разом з дітьми розрізав святковий торт в шість ярусів. Ось це розмах!

Фото: instagram.com/stories/fkirkorov

Фото: instagram.com/stories/fkirkorov

На вечірці у Філіппа були також помічені Ольга Бузова, Лоліта Мілявська, Валерія і Йосип Пригожин, Ілля Прусікін з Little Big, Алсу, Анастасія Стоцька та інші. Ані Лорак і Микола Басков, як зазначив сам Кіркоров, приїхати не змогли.

Фото: instagram.com/stories/buzova86

Раніше ми писали, що Філіп Кіркоров зізнався в коханні MARUV.

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