Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Кіркоров на вечірці на честь 54-річчя цілувався в Бузовою і повзав під MARUV

Сьогодні, 09:48

Король поп-музики влаштував шикарну вечірку в Москві, куди він не покликав Аллу Пугачову

Філіп Кіркоров, який нещодавно представив спільний кліп з MARUV, днями відсвяткував 54-й день народження. З цього приводу артист влаштував грандіозну вечірку в Москві, куди запросив, здається, всіх, крім Алли Борисівни.

Гості та сам іменинник протягом вечора активно ділилися фото і відео в Instastories. Кіркоров розважав друзів власними піснями, заспівав з MARUV і Jony, а разом з дітьми розрізав святковий торт в шість ярусів. Ось це розмах!

Фото: instagram.com/stories/fkirkorov
Фото: instagram.com/stories/fkirkorov

Читайте також:
Кіркоров записав трек з MARUV. Ми згадали ще 5 його найхайповіших дуетів

На вечірці у Філіппа були також помічені Ольга Бузова, Лоліта Мілявська, Валерія і Йосип Пригожин, Ілля Прусікін з Little Big, Алсу, Анастасія Стоцька та інші. Ані Лорак і Микола Басков, як зазначив сам Кіркоров, приїхати не змогли.

Фото: instagram.com/stories/buzova86

, (@ Fil_kirkorov_number1)

Раніше ми писали, що Філіп Кіркоров зізнався в коханні MARUV.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Христос Воскрес! Як українські зірки відсвяткували Великдень під час пандемії Ані Лорак розхвалила Філіпа Кіркорова в його 54-річчя, а фанати - затролили за "багатство" Шура різко висловився про Кіркорова: Більше витрачає не на пісні, а на речі
шоу-бізнес Філіп Кіркоров
Реклама

Новини партнерів

"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
Михаил Ефремов о жизни в колонии: "Жду смягчения приговора"
Михаил Ефремов о жизни в колонии: "Жду смягчения приговора"
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Удивил поклонников: что произошло с лицом Тарзана
Удивил поклонников: что произошло с лицом Тарзана

Популярні статті

Сьогодні, 09:29Фаново

Тиждень після Великодня-2021: що можна, а що категорично заборонено робити

Сьогодні, 05:20Фаново

Поливаний понеділок-2021: прикмети, звичаї і що не можна робити

Вчора, 10:46Фаново

З Великоднем-2021: короткі привітання у віршах

Вчора, 10:25Фаново

Великдень-2021: чого у жодному разі не можна робити і прикмети

Вчора, 03:10Фаново

Привітання з Великоднем-2021: найкрасивіші листівки, короткі вірші і проза

1 травняЗірково

Заміна Лорак? Філіпп Кіркоров зізнався в коханні MARUV

1 травняNo Stress

Куди поїхати на травневі свята під Києвом – екскурс красивими місцями

1 травняФаново

Що святити на Великдень: список дозволених продуктів

1 травняСмачно

Фарбуємо яйця за допомогою цибулиння: п'ять лайфхаків

1 травняБлог

Як приготувати вдома дійсно смачну каву — 7 важливих моментів

1 травняФаново

Привітання з 1 Травня: кумедні вірші та проза, найкращі листівки

1 травняЗірково

3 факти про дівчат з дев'ятого випуску Холостяка-11, які вас точно здивують

30 квітняФаново

Вальпургієва ніч: що в жодному разі не можна робити

30 квітняФаново

Привітання з прийдешніми травневими святами в прозі, картинки і листівки

30 квітняЗірково

Полякова заступилася за Лорак і заявила, що Костянтин Меладзе теж пропонував їй інтим

30 квітняСмачно

Лаваш із сиром на багатті: 5 варіантів для пікніка

Новини партнерів

Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
52-летняя Матвеева на марафоне впечатлила стройными формами
52-летняя Матвеева на марафоне впечатлила стройными формами
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом
Олег Винник рассказал о страшной аварии
Олег Винник рассказал о страшной аварии

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти