Ольгу Бузову госпіталізували і роблять екстрену операцію – ЗМІ
Як повідомляють російські ЗМІ, телеведуча зараз перебуває в одній з московських клінік. Інформації про стан здоров'я Бузової поки немає
Телеведуча Ольга Бузова, яка нещодавно зі скандалом розлучилася з бойфрендом, екстрено доправлена до лікарні і їй роблять операцію. Про причини госпіталізації і хірургічного втручання поки нічого не відомо. Про це повідомляє StarHit з посиланням на свої джерела.
Журналістам стало відомо, що прямо зараз телеведуча перебуває на столі хірурга, і операцію роблять під загальним наркозом.
Зазначається, що представники Бузової відмовилися коментувати ситуацію.
В Instagram Ольга з'являлася 20 годин тому, що для неї вже є досить давно. Адже зазвичай Бузова публікує майже кожен свій крок.
Виданню teleprogramma.pro вдалося зв'язатися з мамою телеведучої. Ірина Олександрівна повідомила, що нічого про госпіталізацію і операції дочки не знає.
"Я не знаю, я не в курсі, я на роботі. Вибачте, нічим допомогти не можу", – сказала мама Бузової.
Раніше Ольга Бузова відвідала вечірку на честь дня народження Філіпа Кіркорова.
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