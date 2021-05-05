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Ольгу Бузову госпіталізували і роблять екстрену операцію – ЗМІ

Сьогодні, 16:08

Як повідомляють російські ЗМІ, телеведуча зараз перебуває в одній з московських клінік. Інформації про стан здоров'я Бузової поки немає

Телеведуча Ольга Бузова, яка нещодавно зі скандалом розлучилася з бойфрендом, екстрено доправлена до лікарні і їй роблять операцію. Про причини госпіталізації і хірургічного втручання поки нічого не відомо. Про це повідомляє StarHit з посиланням на свої джерела.

Журналістам стало відомо, що прямо зараз телеведуча перебуває на столі хірурга, і операцію роблять під загальним наркозом.

Зазначається, що представники Бузової відмовилися коментувати ситуацію.

В Instagram Ольга з'являлася 20 годин тому, що для неї вже є досить давно. Адже зазвичай Бузова публікує майже кожен свій крок.

Виданню teleprogramma.pro вдалося зв'язатися з мамою телеведучої. Ірина Олександрівна повідомила, що нічого про госпіталізацію і операції дочки не знає.

"Я не знаю, я не в курсі, я на роботі. Вибачте, нічим допомогти не можу", – сказала мама Бузової.

Раніше Ольга Бузова відвідала вечірку на честь дня народження Філіпа Кіркорова.

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