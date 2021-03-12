Тихого розлучення не буде: Каньє Уест обірвав всі контакти з Кім Кардаш'ян

Каньє змінив номер телефону

Схоже, після розлучення Кім Кардашян і Каньє Уесту не вийде зберегти хороші стосунки. Репер вирішив припинити будь-яке спілкування зі своєю поки ще дружиною і змінив номер телефону. Про це розповіло джерело виданню Page Six.

Каньє попросив Кім зв'язуватися з ним тільки через його охорону. Незважаючи на складні стосунки, Кардаш'ян не перешкоджає спілкуванню дітей з батьком. Але джерело додало, що на цих зустрічах вона не присутня.

Кім Кардашьян і Каньє Вест Фото: AFP

"Вона довіряє йому в спілкуванні з дітьми. Він любить їх і часто з ними бачиться. Коли вона йде з дому, він приходить і проводить з ними час ", – розповіло джерело.

Варто зазначити, незабаром можуть з'явитися нові подробиці розлучення відомої пари. Західні ЗМІ пишуть, що Кім Кардаш'ян збирається дати інтерв'ю Опрі Вїнфрі і розповісти все правду про стосунки з Каньє Вестом.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян та Каньє Вест уклали шлюб в 2014 році. До цього вони зустрічалися два роки. У 40-річної Кім і 43-річного Каньє четверо дітей: дочки Норт і Чикаго і сини Сейнт і псалми.

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