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У Кім Кардаш'ян і Меган Маркл ідеальні обличчя. Пластичний хірург пояснив чому

Сьогодні, 14:47

Пластичний хірург зміг науковим шляхом це визначити

Що може об'єднувати Кім Кардаш'ян і Меган Маркл? Ні, не скандали. Пластичний хірург Ріккардо Фраті заявив, що у дружини принца Гаррі і світської левиці ідеальні обличчя. Про це пише The Sun .

До такого висновку фахівець прийшов, коли порівняв пропорції обличь знаменитостей з правилом золотого перетину. Згідно з математичною формулою, ідеальне співвідношення чола, носа і підборіддя повинно становити 3: 2: 3.

Пластичний хірург зазначив, що у Меган Маркл схожа на принцесу Діснея. Він не виключає, що герцогиня Сассекському робила пластику.

Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

"У Меган обличчя принцеси Діснея. Можливо, їй зробили ринопластику кінчика носа, оскільки в останні роки він виглядає трохи тонше", – пояснив він.

Також Рікардо Фраті вважає, що володаркою ідеального особи Кім Кардаш'ян стала завдяки пластиці обличчя.

Кім Кардаш'ян
Кім Кардаш'ян
Фото: instagram.com/kimkardashian

"Структура її обличчя нагадує перевернутий трикутник – його часто наводять як приклад як обличчя найбажанішою форми", – розповів фахівець.

Нагадаємо, недавно кількість підписників Кім Кардаш'ян в Instagram досягла позначки в 200 мільйонів.

Раніше ми розповідали, що Меган Маркл стала популярнішою за Кейт Міддлтон.

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