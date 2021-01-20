У Кім Кардаш'ян і Меган Маркл ідеальні обличчя. Пластичний хірург пояснив чому
Пластичний хірург зміг науковим шляхом це визначити
Що може об'єднувати Кім Кардаш'ян і Меган Маркл? Ні, не скандали. Пластичний хірург Ріккардо Фраті заявив, що у дружини принца Гаррі і світської левиці ідеальні обличчя. Про це пише The Sun .
До такого висновку фахівець прийшов, коли порівняв пропорції обличь знаменитостей з правилом золотого перетину. Згідно з математичною формулою, ідеальне співвідношення чола, носа і підборіддя повинно становити 3: 2: 3.
Пластичний хірург зазначив, що у Меган Маркл схожа на принцесу Діснея. Він не виключає, що герцогиня Сассекському робила пластику.
"У Меган обличчя принцеси Діснея. Можливо, їй зробили ринопластику кінчика носа, оскільки в останні роки він виглядає трохи тонше", – пояснив він.
Також Рікардо Фраті вважає, що володаркою ідеального особи Кім Кардаш'ян стала завдяки пластиці обличчя.
"Структура її обличчя нагадує перевернутий трикутник – його часто наводять як приклад як обличчя найбажанішою форми", – розповів фахівець.
Нагадаємо, недавно кількість підписників Кім Кардаш'ян в Instagram досягла позначки в 200 мільйонів.
Раніше ми розповідали, що Меган Маркл стала популярнішою за Кейт Міддлтон.
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