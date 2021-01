Що терпіла Кардаш’ян: ТОП-10 гучних скандалів за участю Каньє Веста

Дізнайтеся всі подробиці гучних історій з Каньє

У західних ЗМІ почали активно обговорювати розлучення Кім Кардаш’ян і Каньє Веста. Парочка поки що не підтверджувала, але й не спростовувала ці чутки.

Непорозуміння в їхніх відносинах почалися давно, а приводом для цього могли послужити нескінченні скандали, в які потрапляв Каньє. Їх було так багато, що все й не згадаєш. Тому Сьогодні.Lifestyle зібрали найгучніші та найбільш обговорювані скандали за участю Веста.

Сварка з Тейлор Свіфт

Один з найгучніших скандалів, які досі згадують, – це момент на премії MTV Video Music Awards в 2009 році. Каньє чомусь вирішив захейтити молоду співачку Тейлор Свіфт, яка отримала нагороду за "Найкраще жіноче відео".

Під час виступу артистки Вест заліз на сцену, перебив її й оголосив, що перемогти в цій номінації мала Бейонсе. Пізніше репер мусив вибачатися, але це не допомогло залагодити стосунки з Тейлор.

Famous

З вищезгаданої історії випливає ще один скандал, який стався через кілька років після премії. Каньє випустив свій хіт Famous, де є наступна фраза: "I feel like me and Taylor might still have sex/Why? I made that bitch famous" ("Вважаю, що ми з Тейлор ще можемо зайнятися сексом/Чому? Та тому що я зробив цю суку знаменитою").

Пісня викликала велике невдоволення у фанатів Свіфт. Пізніше Каньє пояснив, що він нібито "попросив дозволу у артистки використовувати її ім'я в пісні" до виходу трека. Тейлор підтвердила, що розмовляла з Каньє, проте підкреслила, що репер не уточнював, як саме він використовує її ім'я в тексті пісні.

У цій історії є ще багато заплутаних поворотів подій, але ми лише зазначимо, що Каньє і Тейлор досі не помирилися.

Каньє Вест и Тейлор Свіфт Фото: Getty Images

Активна підтримка Трампа

Не секрет, що багато американських знаменитостей були, м'яко кажучи, не в захваті від політики поки ще чинного президента США Дональда Трампа. А ось Каньє Вест в 2016 році вирішив зустрітися з Дональдом Трампом, незважаючи на закиди з боку колег.

За словами Каньє, він зустрівся з тоді тільки обраним Трампом, щоб "обговорити питання мультикультурності" у США. Однак більшість вважала, що це була явна спроба Трампа достукатися до темношкірого спільноти, і була незадоволена Вестом за те, що він став ключовою фігурою в цій сумнівній історії.

Дональд Трамп і Каньє Вест Фото: Getty Images

Дивні повідомлення у соцмережах

У 2018 році Каньє став активним користувачем Twitter. Він і раніше був зареєстрований у соцмережах, але часто звідти видалявся, то знову відновлював акаунти. Понад два роки тому Вест вирішив атакувати Twitter безглуздими і божевільними повідомленнями, які публікував мало не кожні п'ять хвилин.

"Світ – це наш офіс", "Кожен має бути фанатом самого себе", "Можна мені тепер повернутися до позитивних вібрацій?", "Пов'язка з очей спала", – можливо, тут і криється якийсь глибокий сенс, але ніхто так і не зрозумів, що мав на увазі Каньє.

Скріншот: Twitter Каньє Веста

Сварки з тещею

У тому ж році Каньє активно сварився зі своєю тещею, матір'ю Кім, Кріс Дженнер. Його поведінка сильно насторожувало родичів.

"Вони дуже сварилися з Кріс. Вона бачить, як навіжено він поводиться, і його найбільше турбує бренд її дочки (Кім. – Ред.). Вона намагається бути гарною тещею, але у них все ж виникають "вибухові" сварки. Всі реально дуже стурбовані цією ситуацією", – ділилися в той час джерела видання People.

Більшість впевнені, що Каньє так і не налагодив відносини з тещею, а Кріс, як відомо, має великий вплив на своїх дітей. Хто знає, може, саме вона порадила Кім завершити відносини з чоловіком?

Фото: AFP

Психічні розлади

Нещодавно Кім Кардаш’ян офіційно підтвердила, що у її чоловіка – біполярні розлади особистості. Але це ще не все. Раніше Каньє зізнавався, що протягом довгих років він страждав від сексуальної залежності. За словами Веста, все почалося з ранньої юності, коли він знайшов у батька журнали для дорослих. Приборкати хіть чоловікові Кім Кардаш’ян вдалося завдяки вірі.

Крім цього, і сам Каньє зізнавався, що страждає від психічних розладів, які назвав своєю "суперсилою". Нещодавно стало відомо, що Весту діагностували маніакально-депресивний психоз.

Репер Каньє Вест Фото: instagram.com/kanyewestt_official/

Опіати й алкоголь

У 2018 році Каньє Вест в інтерв'ю виданню TMZ розповів, що захопився опіоїдними знеболювальними після операції з видалення зайвого жиру.

Каньє зізнався, що опіати йому прописали лікарі. Спочатку репер приймав по дві таблетки на день, проте згодом дійшов до семи штук. Залежність від знеболювальних призвела до його госпіталізації в листопаді 2016 року посеред концертного турне в підтримку альбому The Life of Pablo.

У квітні 2020 року в інтерв'ю журналу GQ Каньє зізнався, що страждав від алкогольної залежності.

Каньє Вест Фото: Getty Images

Незвичайний стиль

Каньє Вест відомий не тільки як репер і чоловік Кардаш’ян, але й як дизайнер. У 2018 рік (після тієї самої серії дивних твітів) Каньє випустив серію взуття та інших предметів, які в Мережі тоді охрестили "дуже дивними". Тільки подивіться на це взуття!

Скріншот: Twitter Каньє Веста

А ще, пару років тому, Каньє засвітився на вечірці у друзів в шкарпетках і капцях на два розміри менше.

Фото: instagram.com/modernnotoriety

Політичні амбіції і "вбивство" дочки

У 2020 році Каньє вирішив скласти конкуренцію Дональду Трампу і Джо Байдену на виборах у США. Він подав заявку і влаштував масштабну передвиборчу кампанію. На одній з них він заявив, що "мало не вбив свою старшу дочку Норт", маючи на увазі, що в 2013 році він змушував Кім зробити аборт.

Каньє Вест. Фото: REUTERS/Randall Hill Фото: Reuters

"Греммі" в унітазі

Восени минулого року Вест помочився на статуетку престижної музичної премії "Греммі" і зняв цей момент на відео.

"Повірте мені, я не зупинюся", – підписав ролик репер.

Відзначимо, що Вест є одним з рекордсменів за кількістю виграних номінацій "Греммі" і рекордсменом серед хіп-хоп-музикантів, а також артистів свого віку. Що саме змусило репера піти на такий крок – досі невідомо.

Нагадаємо, Каньє Вест створив голограму покійного батька Кім Кардаш’ян, яка говорить.

