Як живуть Анна Богдан та Михайло Залівако після Холостяка. З'явилися їхні спільні фото поза проєктом
В ефірі постшоу бізнесмен Михайло Залівако розповів про подальшу долю його стосунків з Анною Богдан
Головний герой проєкту "Холостяк 11" Михайло Залівако і переможниця шоу 29-річна Анна Богдан таки залишилися разом після проєкту.
Пара з'їхалася через тиждень після закінчення реаліті й вже постить у своїх Instagram спільні романтичні селфі.
За словами Анни, після фіналу її дуже сильно переповнювали емоції. Дівчина до кінця не вірила, що "холостяк" залишився з нею.
"Я не могла повірити, що ми з Мішею зможемо продовжити наші стосунки поза проєктом. Після закінчення шоу ми поїхали до ресторану на березі моря, де провели час вже без камер", – зізналася Анна у фінальному постшоу Холостяк. Життя після проєкту.
Як виявилося, після прильоту до Києва Залівако і Богдан почали шукати квартиру й через тиждень уже жити разом. Парі було складно ховатися від публічності ці місяці.
"Я хочу подякувати Міші за всі емоції, які він мені подарував, і за те, що він продовжує дарувати мені ці емоції. Я щаслива з ним", – додала дівчина.
Нагадаємо, Злата Огнєвіч назвала учасниць Холостяка-11 зміями.
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