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Як живуть Анна Богдан та Михайло Залівако після Холостяка. З'явилися їхні спільні фото поза проєктом

Сьогодні, 10:05

В ефірі постшоу бізнесмен Михайло Залівако розповів про подальшу долю його стосунків з Анною Богдан

Учасники "Холостяка-11" Михайло Залівако і Анна Богдан
Учасники "Холостяка-11" Михайло Залівако і Анна Богдан
Фото: Сьогодні

Головний герой проєкту "Холостяк 11" Михайло Залівако і переможниця шоу 29-річна Анна Богдан таки залишилися разом після проєкту.

Пара з'їхалася через тиждень після закінчення реаліті й вже постить у своїх Instagram спільні романтичні селфі.

За словами Анни, після фіналу її дуже сильно переповнювали емоції. Дівчина до кінця не вірила, що "холостяк" залишився з нею.

"Я не могла повірити, що ми з Мішею зможемо продовжити наші стосунки поза проєктом. Після закінчення шоу ми поїхали до ресторану на березі моря, де провели час вже без камер", – зізналася Анна у фінальному постшоу Холостяк. Життя після проєкту.

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Як виявилося, після прильоту до Києва Залівако і Богдан почали шукати квартиру й через тиждень уже жити разом. Парі було складно ховатися від публічності ці місяці.

Фото: instagram.com/hannastorozhuk

"Я хочу подякувати Міші за всі емоції, які він мені подарував, і за те, що він продовжує дарувати мені ці емоції. Я щаслива з ним", – додала дівчина.

Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Нагадаємо, Злата Огнєвіч назвала учасниць Холостяка-11 зміями.

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