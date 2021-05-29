Злата Огнєвіч назвала учасниць Холостяка-11 зміями: що сталося

Злату дуже здивували сварки і суперечки, які відбулися між ексучасницями проєкту "Холостяк-11" під час пост-шоу

Злату Огнєвіч здивували сварки ексучасниць "Холостяка-11" Фото: скриншот

Відбулося пост-шоу проєкту "Холостяк-11", на якому стало відомо, чи разом Анна Богдан і Михайло Заливако. Однак під час випуску про життя героїв після проєкту всі обговорювали не тільки стосунки Анни і Михайла. У певний момент співачка і героїня проєкту "Холостячка-2" Злата Огнєвіч, яка була запрошена на зйомки пост-шоу, назвала учасниць "Холостяка-11", що знаходилися в студії, "зміями".

Як і чому це сталося? Читайте далі в матеріалі Life Сьогодні.

Передісторія

Під час останнього випуску пост-шоу згадували не тільки кращі, але й не найприємніші моменти. На пост-шоу також прийшла і Юля "Зайка" Бельченко, яка стала аутсайдеркою на проєкті – вона не стала підтримувати теплі стосунки з іншими учасницями, хоча багато дівчат залишилися подругами після закінчення шоу.

Юля "Зайка" Бельченко Фото: скриншот, instagram.com/julz_seven

І тут Юлю цілком можна зрозуміти, адже коли учасниць на проєкті залишалося вже зовсім мало, вони почали чіплятися до дівчини з розпитуваннями про її особисте життя і цікавитися, чи не займалася "Зайка"...ескортом. Такі припущення були у Джесіки, а незабаром з'явилися і в інших. Всіх бентежив той факт, що Юля часто літала на відпочинок за кордон, у неї був залицяльник-іноземець, а одного разу вони взагалі полетіла до Греціхї з незнайомцем.

Дівчина змогла пояснити всі ці моменти ще на проєкті. Як виявилося, свої подорожі за кордон вона оплачувала сама, а поїздка у Грецію з незнайомим хлопцем було спонтанним рішенням і ніякого інтиму в цій історії не було.

Проте дівчата все одно не злюбили Юлю, яку вважали "нещирою".

Що трапилося на пост-шоу?

Під час пост-шоу дівчата згадали історію про ескорт, а також пригадали Юлі Бельченко той факт, що після того, як вона пішла з проєкту, вона написала великий пост про свою останню церемонії троянд, після якого багатьом дівчатам стали писати хейтери в соцмережах і навіть бажати смерті.

"За іронією долі я не була тією "щасливицею", яка їде в гордій самоті додому, не перетинаючись з іншими учасницями. У зворотному рейсі я летіла з усіма дівчатками. Представили ці радісні погляди? Найстрашніший політ в моєму житті ...", – писала тоді Юля в Instagram.

Скріншот: кадр з відео

"Після твого поста мені і моїй родині почали бажати смерті", – заявила Розалі на пост-шоу.

Її підтримали Даша, Таня і Джессіка. Між дівчатами почалася словесна перепалка.

"Якщо на вас летить хейт, відповідайте на хейт, працюйте з негативом", – відповіла "Зайка", додавши, що їй теж пишуть дуже багато недоброзичливців.

Послухавши словесні баталії дівчат, Злата Огнєвіч сказала:

"Ох, ну і серпентарий (вольєр для утримання змій – Ред.). Міша, як ти це все приборкав?"

Реакція Злати збентежила дівчат, проте вони не стали нічого казати їй у відповідь.

Раніше ми писали, як пройшла перша зустріч Юлії "Зайки" Бельченко з Михайлом Заливако після фіналу "Холостяка-11".

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися