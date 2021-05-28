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Михайло Заливако і Анна Богдан залишилися разом після фіналу Холостяка-11

Вчора, 23:59

Пара стала жити разом через тиждень після закінчення проєкту

Михайло Заливако і Анна Богдан
Михайло Заливако і Анна Богдан
Фото: скриншот

Настав момент, якого чекали багато шанувальників проєкту "Холостяк-11" – стало відомо, чи разом Анна Богдан і Михайло Заливако.

Як виявилося, закохані зберегли свої стосунки і вже живуть разом! У нову орендовану квартиру в Києві Анна і Михайло переїхали через тиждень після закінчення проєкту.

Фото: скріншот

Перший час, як і всі пари, які сформувалися на "Холостяку", закохані ховалися від публіки: носили капюшони і маски, намагалися виходити гуляти пізно ввечері і не з'являтися разом в громадських місцях.

Проте Заливако і Богдан змогли з'їздити разом до Туреччину в березні цього року.

Фото: скріншот

"З цією людиною мені комфортно і класно. Я її люблю", – сказав Михайло на пост-шоу.

За словами Анни, вони з Михайлом не сваряться, адже головне в їхніх стосунках – це промовляти всі моменти, які хвилюють в партнері.

На запитання ведучого "Холостяка" Григорія Решетника про весілля пара поки не дала чіткої відповіді.

"Поживемо – побачимо, на все свій час", – сказала Анна.

Раніше ми писали про реакцію глядачів на фінал "Холостяка-11".

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Холостяк 11
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