Як виглядає старший син Каті Осадчої – рідкісні фото

Катя Осадча життя своїх синів вважає за краще оберігати від пильної уваги громадськості. Лише зрідка у своїй соцмережі ведуча все ж радує сімейними кадрами

Катя Осадча зі старшим сином Іллею Фото: instagram.com/kosadcha

Катя Осадча, яка втретє стане мамою, не часто у себе в Instagram ділиться фото своїх дітей. Так що нова публікація телеведучої стала приємним сюрпризом для її підписників. Син Каті Осадчої від першого шлюбу Ілля закінчив школу і телеведуча в Instagram показала знімки з випускного.

На опублікованих кадрах старший син Каті позує в мантії.

"Мій випускник. Ніби тільки в мене був випускний, а вже в Іллі, і ніби тільки йшли в перший клас, а вже Ілля майбутній студент! Ілля, нехай доросле життя буде легким і щасливим, а я завжди поруч", – підписала фото щаслива мама.

Син Каті Осадчої Ілля Фото: instagram.com/kosadcha

Катя Осадча зі старшим сином Іллею Фото: instagram.com/kosadcha

Катя Осадча зі старшим сином Іллею Фото: instagram.com/kosadcha

У Мережі зазначили, що син Каті Осадчої дуже схожий на свою зіркову маму.

"Схожі дуже"

"Вітаю. Ви дуже схожі"

"Які ви схожі"

"Одне обличчя"

Батько Іллі – депутат Олег Поліщук. Популярній телеведучій виповнилося 19 років, коли вона вийшла за нього заміж. Через рік у пари народився син. Але перший шлюб Каті Осадчої проіснував лише кілька років. В офіційному шлюбі пара прожила три роки.

Як зізнавалася Катя в одному зі своїх інтерв'ю, вона рідко показує старшого сина, бо він не хоче публічності.

Нагадаємо, зараз Катя Осадча одружена з телеведучим Юрієм Горбуновим. Пара виховує сина Івана, а скоро в сім'ї народиться ще одна дитина. Зовсім недавно телеведуча підтвердила свою третю вагітність.

Варто зазначити, чутки про поповнення в родині пари ходили вже давно. Телеведуча намагалася приховати вагітність під пишними нарядами, але уважні глядачі вже встигли роздивитися, що Катя при надії.

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