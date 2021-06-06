Як виглядає старший син Каті Осадчої – рідкісні фото
Катя Осадча життя своїх синів вважає за краще оберігати від пильної уваги громадськості. Лише зрідка у своїй соцмережі ведуча все ж радує сімейними кадрами
Катя Осадча, яка втретє стане мамою, не часто у себе в Instagram ділиться фото своїх дітей. Так що нова публікація телеведучої стала приємним сюрпризом для її підписників. Син Каті Осадчої від першого шлюбу Ілля закінчив школу і телеведуча в Instagram показала знімки з випускного.
На опублікованих кадрах старший син Каті позує в мантії.
"Мій випускник. Ніби тільки в мене був випускний, а вже в Іллі, і ніби тільки йшли в перший клас, а вже Ілля майбутній студент! Ілля, нехай доросле життя буде легким і щасливим, а я завжди поруч", – підписала фото щаслива мама.
У Мережі зазначили, що син Каті Осадчої дуже схожий на свою зіркову маму.
- "Схожі дуже"
- "Вітаю. Ви дуже схожі"
- "Які ви схожі"
- "Одне обличчя"
Батько Іллі – депутат Олег Поліщук. Популярній телеведучій виповнилося 19 років, коли вона вийшла за нього заміж. Через рік у пари народився син. Але перший шлюб Каті Осадчої проіснував лише кілька років. В офіційному шлюбі пара прожила три роки.
Як зізнавалася Катя в одному зі своїх інтерв'ю, вона рідко показує старшого сина, бо він не хоче публічності.
Нагадаємо, зараз Катя Осадча одружена з телеведучим Юрієм Горбуновим. Пара виховує сина Івана, а скоро в сім'ї народиться ще одна дитина. Зовсім недавно телеведуча підтвердила свою третю вагітність.
Варто зазначити, чутки про поповнення в родині пари ходили вже давно. Телеведуча намагалася приховати вагітність під пишними нарядами, але уважні глядачі вже встигли роздивитися, що Катя при надії.
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