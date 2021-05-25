Сергій Притула став батьком втретє
У сім'ї популярного телеведучого поповнення. Радісною новиною він поділився у себе в Facebook
Сергій Притула, який недавно прокоментував участь Go_A на "Євробаченні", тепер багатодітний батько! У телеведучого і його дружини Катерини народилася ще одна донька. Новиною про поповнення в родині щасливий тато поділився в Facebook.
Розсекретив телеведучий і ім'я маляти. Дівчинку назвали Стефанією.
"Чудовий день, щоб з‘явитися на світ, Стефаніє! Братик і сестричка дуже чекали тебе!!! А ми з матусею дякуємо Богу за тебе! Ласкаво просимо у сім'ю і в океан любові!!!" – написав Притула.
Також Сергій Притула показав кадр із сімейної фотосесії, на якій його дружина позувала вагітна.
Нагадаємо, у телеведучого є син Дмитро від першого шлюбу, а також дочка Соломія, яка народилася в другому шлюбі.
Раніше Сергій Притула опублікував веселе відео з донькою Соломією.
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