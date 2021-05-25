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Сергій Притула став батьком втретє

Сьогодні, 19:30

У сім'ї популярного телеведучого поповнення. Радісною новиною він поділився у себе в Facebook

Фото: instagram.com/siriy_ua

Сергій Притула, який недавно прокоментував участь Go_A на "Євробаченні", тепер багатодітний батько! У телеведучого і його дружини Катерини народилася ще одна донька. Новиною про поповнення в родині щасливий тато поділився в Facebook.

Розсекретив телеведучий і ім'я маляти. Дівчинку назвали Стефанією.

"Чудовий день, щоб з‘явитися на світ, Стефаніє! Братик і сестричка дуже чекали тебе!!! А ми з матусею дякуємо Богу за тебе! Ласкаво просимо у сім'ю і в океан любові!!!" – написав Притула.

Також Сергій Притула показав кадр із сімейної фотосесії, на якій його дружина позувала вагітна.

Сергій Притула з сім'єю
Сергій Притула з сім'єю
Фото: Facebook-сторінка Сергія Притули

Нагадаємо, у телеведучого є син Дмитро від першого шлюбу, а також дочка Соломія, яка народилася в другому шлюбі.

Раніше Сергій Притула опублікував веселе відео з донькою Соломією.

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