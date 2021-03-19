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Який вигляд має розкішна квартира найкрасивішої жінки у світі. Ціна – 6,5 млн доларів

Сьогодні, 18:38

Супермодель вирішила продати своє житло в Нью-Йорку

Відома як "найкрасивіша дівчина світу", модель Белла Хадід, яка раніше показала себе в дитинстві, продає свої апартаменти в Нью-Йорку. Про це пише видання Just Jared.

24-річна модель – власниця розкішного пентхауса, за продаж якого вона планує отримати 6,5 мільйона доларів. Площа житла – 238 кв. метрів. Він розташований у районі Сохо, в шестиповерховому будинку, на даху якого є загальна тераса. Але в апартаментах Белли є власний відкритий балкон на даху. Давайте скоріше подивимося, який вигляд має житло зірки.

Пентхаус Белли Хадід
Пентхаус Белли Хадід
Фото: corcoran.com

Величезна вітальня, поєднана з обідньою зоною, вже має вражаючий вигляд.

Пентхаус Белли Хадід
Пентхаус Белли Хадід
Фото: corcoran.com

До речі, перед переїздом в пентхаус у 2020 році, Белла Хадід провела ремонт. Так що можна сміливо зазначити, що у найкрасивішої дівчини у світі відмінний смак.

Пентхаус Белли Хадід
Пентхаус Белли Хадід
Фото: corcoran.com

У пентхаусі дві спальні, оформлені у світлих тонах.

Пентхаус Белли Хадід
Пентхаус Белли Хадід
Фото: corcoran.com

Друга спальня менша і більш мінімалістична.

Пентхаус Белли Хадід
Пентхаус Белли Хадід
Фото: corcoran.com

Ця ванна – мрія багатьох дівчат. І до речі, в пентхаусі дві ванних.

Пентхаус Белли Хадід
Пентхаус Белли Хадід
Фото: corcoran.com

А оце та сама тераса, яку ми згадали на початку.

Тераса в пентхаусі Белли Хадід
Тераса в пентхаусі Белли Хадід
Фото: corcoran.com

Якщо вам на секунду здалося, що це не квартира, а приватний будинок, то все-таки ні. Фасад будинку такий.

Будинок, де жила Белла Хадід
Будинок, де жила Белла Хадід
Фото: corcoran.com

Раніше ми показали, який вигляд має особняк Крістен Стюарт за 6 мільйонів доларів, а також будинок соліста Coldplay і зірки "50 відтінків сірого".

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