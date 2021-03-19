Який вигляд має розкішна квартира найкрасивішої жінки у світі. Ціна – 6,5 млн доларів
Супермодель вирішила продати своє житло в Нью-Йорку
Відома як "найкрасивіша дівчина світу", модель Белла Хадід, яка раніше показала себе в дитинстві, продає свої апартаменти в Нью-Йорку. Про це пише видання Just Jared.
24-річна модель – власниця розкішного пентхауса, за продаж якого вона планує отримати 6,5 мільйона доларів. Площа житла – 238 кв. метрів. Він розташований у районі Сохо, в шестиповерховому будинку, на даху якого є загальна тераса. Але в апартаментах Белли є власний відкритий балкон на даху. Давайте скоріше подивимося, який вигляд має житло зірки.
Величезна вітальня, поєднана з обідньою зоною, вже має вражаючий вигляд.
До речі, перед переїздом в пентхаус у 2020 році, Белла Хадід провела ремонт. Так що можна сміливо зазначити, що у найкрасивішої дівчини у світі відмінний смак.
У пентхаусі дві спальні, оформлені у світлих тонах.
Друга спальня менша і більш мінімалістична.
Ця ванна – мрія багатьох дівчат. І до речі, в пентхаусі дві ванних.
А оце та сама тераса, яку ми згадали на початку.
Якщо вам на секунду здалося, що це не квартира, а приватний будинок, то все-таки ні. Фасад будинку такий.
Раніше ми показали, який вигляд має особняк Крістен Стюарт за 6 мільйонів доларів, а також будинок соліста Coldplay і зірки "50 відтінків сірого".
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше