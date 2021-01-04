Найкрасивіша дівчина на планеті показала своє дитяче фото

Знаменитість підкорює вершини в Аспені

24-річна американська модель Белла Хадід, яка визнана найкрасивішою дівчиною світу, вирішила провести новорічні канікули по-зимовому. Замість теплих курортів, дівчина вирушила підкорювати гірські вершини в Аспені.

Одягнувши стильний костюм для гірськолижного спорту, Белла Хадід показала пыдписникам в Instagram кілька фото з відпочинку. Виявилося, що зірка вже не вперше проводить активну зиму. Модель опублікувала знімок екрана зі своєю дитячою фотографією на квиток до підіймача.

Скріншот Instagram

Також Белла позувала і на лижах, радіючи сніжній зимі.

Скріншот Instagram

Нагадаємо, що раніше, сестра Белли, Джіджі Хадід показала нові рідкісні фото з маленькою донькою.

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