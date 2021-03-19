Как выглядит роскошная квартира самой красивой женщины в мире. Цена – 6,5 млн долларов
Супермодель решила продать свое жилье в Нью-Йорке
Известная как "самая красивая девушка мира", модель Белла Хадид, которая ранее показала себя в детстве, продает свои апартаменты в Нью-Йорке. Об этом пишет издание Just Jared.
24-летняя модель – владелица роскошного пентхауса, за продажу которого она планирует получить 6,5 миллиона долларов. Площадь жилища – 238 кв. метров. Он расположен в районе Сохо, в шестиэтажном здании, на крыше которого есть общая терраса. Но в апартаментах Беллы есть собственный открытый балкон на крыше. Давайте поскорее посмотрим, как выглядит жилище звезды.
Огромная гостиная, соединенная с обеденной зоной, выглядит уже впечатляюще.
Кстати, перед переездом в пентхаус в 2020 году Белла Хадид провела ремонт. Так что можно смело отметить, что у самой красивой девушки в мире отличный вкус.
В пентхаусе две спальни, оформленные в светлых тонах.
Вторая спальня меньше и более минималистичная.
Эта ванная – мечта многих девушек. И кстати, в пентхаусе две ванных.
А вот та самая терраса, которую мы упомянули вначале.
Если вам на секунду показалось, что это не квартира, а частный дом, то все-таки нет. Фасад дома выглядит так.
Ранее мы показали, как выглядит особняк Кристен Стюарт за 6 миллионов долларов, а также дом солиста Coldplay и звезды "50 оттенков серого".
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