Как выглядит роскошная квартира самой красивой женщины в мире. Цена – 6,5 млн долларов

Супермодель решила продать свое жилье в Нью-Йорке

Известная как "самая красивая девушка мира", модель Белла Хадид, которая ранее показала себя в детстве, продает свои апартаменты в Нью-Йорке. Об этом пишет издание Just Jared.

24-летняя модель – владелица роскошного пентхауса, за продажу которого она планирует получить 6,5 миллиона долларов. Площадь жилища – 238 кв. метров. Он расположен в районе Сохо, в шестиэтажном здании, на крыше которого есть общая терраса. Но в апартаментах Беллы есть собственный открытый балкон на крыше. Давайте поскорее посмотрим, как выглядит жилище звезды.

Пентхаус Беллы Хадид Фото: corcoran.com

Огромная гостиная, соединенная с обеденной зоной, выглядит уже впечатляюще.

Пентхаус Беллы Хадид Фото: corcoran.com

Кстати, перед переездом в пентхаус в 2020 году Белла Хадид провела ремонт. Так что можно смело отметить, что у самой красивой девушки в мире отличный вкус.

Пентхаус Беллы Хадид Фото: corcoran.com

В пентхаусе две спальни, оформленные в светлых тонах.

Пентхаус Беллы Хадид Фото: corcoran.com

Вторая спальня меньше и более минималистичная.

Пентхаус Беллы Хадид Фото: corcoran.com

Эта ванная – мечта многих девушек. И кстати, в пентхаусе две ванных.

Пентхаус Беллы Хадид Фото: corcoran.com

А вот та самая терраса, которую мы упомянули вначале.

Терраса в пентхаусе Беллы Хадид Фото: corcoran.com

Если вам на секунду показалось, что это не квартира, а частный дом, то все-таки нет. Фасад дома выглядит так.

Дом, где жила Белла Хадид Фото: corcoran.com

Ранее мы показали, как выглядит особняк Кристен Стюарт за 6 миллионов долларов, а также дом солиста Coldplay и звезды "50 оттенков серого".

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