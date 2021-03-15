Відома супермодель стала мамою вперше: ніжне фото немовляти

Чоловік Карлі Клосс здивував її шанувальників приємною новиною

28-річна американська супермодель Карлі Клосс, яка підтвердила свою вагітність в листопаді минулого року, народила своєму чоловікові, бізнесмену Джошуа Кушнеру, малюка. Про це розповів сам Джошуа у своєму Instagram-акаунті.

Стать малюка Джошуа Кушнер не розкрив, але все ж показав частина його обличчя і ручку.

"Ласкаво просимо у світ", – зворушливо підписав фото чоловік Карлі Клосс.

За кольором шапочки немовляти можна припустити, що це хлопчик. Хоча чоловік і жінка могли відмовитися від загальноприйнятих стереотипів і замість рожевої одягнути блакитну шапочку і на дівчинку.

Дитина Карлі Клосс Фото: instagram.com/joshuakushner

Карлі Клосс вийшла заміж за Джошуа Кушнера у 2018 році. Вони влаштували затишну церемонію для близьких в Нью-Йорку. При цьому, брат Джошуа Кушнера, Джаред, одружений на доньці Дональда Трампа, Іванці.

У своєму мінімалістичному Instagram-акаунті чоловік Карлі Клосс постійно публікує її фотографії, але рідко показує свої.

Карлі Клосс Фото: instagram.com/karliekloss

Раніше українська модель розповіла, як дізналася, що вагітна від екс-"Холостяка".

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