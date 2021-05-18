Пугачова без макіяжу грайливо позувала для Галкіна в своєму саду (фото)

Потепління спонукало Максима Галкіна влаштувати фотосесію своїй дружині. Артист зняв Примадонну в саду їхнього приватного будинку під Москвою

Максим Галкін показав дружину без макіяжу Фото: instagram.com/maxgalkinru

44-річний Максим Галкін, який раніше показав, що за сюрприз його син Гаррі зробив Примадонні, поділився сонячним фото напередодні літа. Артист сфотографував свою дружину, 72-річну Аллу Пугачову. Співачка була без макіяжу і навіть оголила плече.

Фото Максим Галкін поділився у своєму блозі в Instagram. На знімку Примадонна позує біля рододендрона і весело усміхається. Співачка була з природно розпущеним волоссям і без косметики на обличчі.

"Ах, літо!" – коротко підписав фото Максим Галкін.

Алла Пугачова Фото: instagram.com/maxgalkinru

Фото, ймовірно, було зроблено в саду їхнього приватного будинку в селі Грязь, недалеко від російської столиці.

Раніше Максим Галкін поділився новим фото підрослої дочки Пугачової.

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