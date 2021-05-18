Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Пугачова без макіяжу грайливо позувала для Галкіна в своєму саду (фото)

Сьогодні, 13:47

Потепління спонукало Максима Галкіна влаштувати фотосесію своїй дружині. Артист зняв Примадонну в саду їхнього приватного будинку під Москвою

Максим Галкін показав дружину без макіяжу
Максим Галкін показав дружину без макіяжу
Фото: instagram.com/maxgalkinru

44-річний Максим Галкін, який раніше показав, що за сюрприз його син Гаррі зробив Примадонні, поділився сонячним фото напередодні літа. Артист сфотографував свою дружину, 72-річну Аллу Пугачову. Співачка була без макіяжу і навіть оголила плече.

Фото Максим Галкін поділився у своєму блозі в Instagram. На знімку Примадонна позує біля рододендрона і весело усміхається. Співачка була з природно розпущеним волоссям і без косметики на обличчі.

"Ах, літо!" – коротко підписав фото Максим Галкін.

Алла Пугачова
Алла Пугачова
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Фото, ймовірно, було зроблено в саду їхнього приватного будинку в селі Грязь, недалеко від російської столиці.

Раніше Максим Галкін поділився новим фото підрослої дочки Пугачової.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Перша дружина Кіркорова звинуватила Примадонну в їх розставанні: Вона мене ненавиділа Аріана Гранде таємно вийшла заміж за агента з нерухомості — ЗМІ Більше не сумує: Аліна Гросу з'явилася на світському івенті з новим бойфрендом
Алла Пугачова Максим Галкін без макіяжу романи зірок
Реклама

Новини партнерів

"Скрывала", - солист "Иванушек" был тайным любовником Кароль
"Скрывала", - солист "Иванушек" был тайным любовником Кароль
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Женился трижды с Настей: признание Потапа
Женился трижды с Настей: признание Потапа
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните

Популярні статті

Сьогодні, 10:28Events

День ангела Ірини: красиві привітання в прозі і віршах

Сьогодні, 10:28Смачно

Голубці з молодої капусти – швидкий і смачний рецепт

Вчора, 20:57Зірково

Даша з Холостяка розкритикувала укршоубіз: Я дивлюся на цей цирк, і мені смішно

Вчора, 17:11Зірково

Від Пономарьова до Go_A: усі представники України на Євробаченні

Вчора, 16:15Зірково

Екссолістка ВІА Гри звинуватила Меладзе в харасменті: Цілувати не ліз, схопив за стегно

Вчора, 15:16Зірково

Найнеординарніші учасники Євробачення за всю історію

Вчора, 14:59Фаново

День вишиванки в Україні: історія і традиції свята

Вчора, 14:40Зірково

Більше не сумує: Аліна Гросу з'явилася на світському івенті з новим бойфрендом

Вчора, 13:43Зірково

Макаревич змусив шанувальників аплодувати стоячи – він зібрав повний зал у Полтаві

Вчора, 07:30Смачно

7 салатів з молодою капустою, які зобов'язані опинитися на вашому столі

Вчора, 06:00Зірково

На конкурсі Міс Всесвіт-2020 перемогла учасниця з Мексики

16 травняЗірково

Колишня дружина DZIDZIO погрожувала Олі Цибульській: співачку цькували в соцмережах

16 травняМодно

Як зробити обновки зі старих речей: 10 креативних лайфхаків з фото

15 травняNo Stress

ТОП-5 віскі, які варто спробувати в житті

15 травняЗірково

Стримуйте сльози! Ольга Сумська та Віталій Борисюк одружилися вдруге (фото)

15 травняЗірково

Чому Юля Зайка повернулася в Холостяк і як відреагували глядачі

Новини партнерів

Божественные драники с фаршем
Божественные драники с фаршем
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Смертность от КОВИД растет: в чем вина пациентов?
Смертность от КОВИД растет: в чем вина пациентов?
Астафьева похвасталась пышными формами в блестящем платье. Фото
Астафьева похвасталась пышными формами в блестящем платье. Фото
Жена Поветкина вызвала обсуждение в Англии своей внешностью
Жена Поветкина вызвала обсуждение в Англии своей внешностью
5 порций овощей и фруктов назвали новым рецептом долголетия
5 порций овощей и фруктов назвали новым рецептом долголетия
Батько – перший красень СРСР, а тепер погляньте на дочку: впадете
Батько – перший красень СРСР, а тепер погляньте на дочку: впадете

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти