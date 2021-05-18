Як склалася доля українок після участі в Міс Всесвіт

Моделі стали успішними бізнес-леді, дизайнерами, мамами і телеведучими

Інна Цимбалюк, Олександра Ніколаєнко та Карина Жосан Фото: Instagram

Майже 20 років українки показують себе на конкурсі "Міс Всесвіт", але ще жодна з них не змогла приміряти корону. Втім, їм досить участі в престижному змаганні, щоб побудувати успішну кар'єру моделі, кінозірки, телеведучої. Як склалася доля українок, які дефілювали по подіуму на "Міс Всесвіт"? І хто з них дружить з американськими президентами – далі в матеріалі.

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"Міс Україна Всесвіт-2018" Карина Жосан

Професійні турне по Європі та Азії. Успішною моделлю Карина Жосан стала в 16 років, а в 23 – опинилася на одній сцені з найкрасивішими на планеті в боротьбі за титул "Міс Всесвіт". За словами дівчини, це було мрією всього її дитинства.

Каріна Жосан Фото: пресслужба

Ні заповітної корони, ні призового місця, проте – шалена популярність завдяки конкурсу. Низка країн пропонувала українській красуні вигідні модельні контракти. А вдома – запрошували на телебачення.

"Якщо я приходжу кудись на кастинг на телебачення – я говорю: я міс Україна Всесвіт. Ага. Усе. Мене вже ставлять трішечки вище, ніж якби звичайна дівчинка-модель прийшла", – зізнається Карина Жосан Міс Україна Всесвіт-2018.

І вона вибрала Київ: проживає тут і працює. Карина – ведуча. Продовжує і кар'єру моделі. В ексклюзивному інтерв'ю "Сьогодні" уявляє себе через 10 років.

"Хочу бути матір'ю як мінімум трьох дітей. Я стежу за всіма міс, які були до мене – всі успішні. Хто бізнес-леді, хто матір, хто дружина", – каже Карина.

"Міс Всесвіт – 2006" Інна Цимбалюк

Інна Цимбалюк з дочкою Фото: instagram/i.tsymbaliuk

Дружина, мама і бізнес-леді – така зараз доля у нашої конкурсантки, що сяяла на "Міс Всесвіт" 15 років тому. Інна Цимбалюк увійшла до 20 найкрасивіших у світі, але, згадує, засмутилася – хотіла призове місце.

За її словами, було легке відчуття порожнечі, розчарування, тому що хотілося більшого.

Та після конкурсу в Україні перед нею відкривалися всі двері шоу-бізнесу. Знімки Інни прикрашали обкладинки модних журналів. Вона сама грала в театрі і кіно, була ведучою на телебаченні.

"Мені здається, я саме потрапила на хвилю, бо тоді конкурси краси давали дуже великий, хороший старт", – каже Інна.

Зараз Інна – фешн-дизайнер, у неї своя лінійка модного одягу. Вона дружина московського бізнесмена, але його імені – не афішує. Лише зрідка показує в соцмережі дочку.

"Міс Всесвіт – 2004" Олександра Ніколаєнко

Фото: missukraine.ua

Сімейному життю і бізнесу присвятила себе й інша українська красуня – Олександра Ніколаєнко. 17 років тому вона була фавориткою "Міс Всесвіт", їй пророкували перемогу. Але вона не вийшла навіть у фінал. Зате її помітив Дональд Трамп, якому належав тоді конкурс. Українка подружилася з бізнесменом і наступного року виявилася серед журі "Міс Всесвіт". Влаштував Трамп і її особисте життя – познайомив зі своїм товаришем-мільярдером.

Він старший за неї на 46 років! І Ніколаєнко стверджує: закохана до безтями, а шлюб з користю – вигадка заздрісників. Американському нафтовому магнату українка народила двох дітей. Він засипає її цінними подарунками. Купив і хобі: спа-салон в Лас-Вегасі, де живе подружжя. Раффіни – завжди бажані гості Трампів, вони разом святкували перемогу 45-го президента США на виборах. Кажуть, українка скористалася вигодою цієї дружби. І постійно вмовляла Трампа не залишати її батьківщину в боротьбі з агресією Росії.

"Міс Всесвіт – 2020"

Єлизавета Ястремська в національному костюмі на Місс Всесвіт-2020 Фото: Getty Images

Цього року Міс Всесвіт стала 26-річна мексиканка Андреа Меза. За діамантову корону змагалися понад 70 конкурсанток. Минулого року через пандемію шоу скасували. Тому корону переможниці передавала "Міс Всесвіт 2019" з Південної Африки.

У трійці найкрасивіших також представниці Бразилії і Перу. Фінал конкурсу відбувся в Майамі. Україна на "Міс Всесвіт"поточного року представляла Єлизавета Ястремська, яка, на жаль, не змогла потрапити в ТОП-21.

Нагадаємо, що учасниця з М'янми втратила нацкостюм, але емігранти надіслали їй одяг.

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