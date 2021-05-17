Все выходы украинки Ястремской на Мисс Вселенная-2020: фото и видео
Наряды представительницы Украины – просто завораживают
Елизавета Ястремская хоть и не вошла в ТОП-21 на конкурсе красоты "Мисс Вселанная-2020", но выступила очень достойно. За несколько дней пребывания в Майами девушка продемонстрировала несколько ослепительных образов, которые мы сейчас вам покажем.
Напомним, что победительницей 69-й "Мисс Вселенной" стала мексиканка Андреа Меза.
Первый неофициальный образ Лиза собрала из одежды украинского бренда. Она надела классические брюки пастельного розового оттенка и бралет из бежевой кожи the COAT. Образ дополнили клатч с геометрическим рисунком, колье BEVZA в виде символичного колоска и бежевые туфли на высоком каблуке.
Вообще красное платье у Ястремской не одно, но это – первое, в котором она появилась на публике в Майами. Это платье-комбинация от Elena Burba за 9800 грн.
Наряд от украинского модного дома Maxima стал достойным соперником французского Dior. Лиза очаровала публику сногсшибательным образом – это приталенное платье небесно-голубого оттенка. В очень похожем актриса Шарлиз Терон блистала на красной дорожке "Оскара" в 2019-м.
На "Мисс Вселенная-2020" девушки продемонстрировали национальные костюмы. Украинка облачилась в роскошное платье под названием "Душа-Витинанка". На него ушло 15 метров белого и черного атласа, а вес наряда – 7 килограммов!
Еще один выход украинки на сцене конкурса – в блестящем мини. Очень красиво!
Ни один конкурс красоты не обходится без выхода в купальниках. Лиза выбрала двойку красного цвета, дополнив образ голубой накидкой.
Еще одно красное платье, которое Лиза Ястремская надела для финального выхода на "Мисс Вселенная-2020".
69-й международный конкурс красоты "Мисс Вселенная" состоялся 16 мая в Майами, США. Победительницей стала представительница Мексики Андреа Меза. В тройку лидеров также вошли представительницы Бразилии Джулия Гама и Перу Яника Мачета.
Ранее мы рассказывали, что известно о победительнице из Мексики Андреа Меза.
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