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Все выходы украинки Ястремской на Мисс Вселенная-2020: фото и видео

Сегодня, 09:29

Наряды представительницы Украины – просто завораживают

Елизавета Ястремская хоть и не вошла в ТОП-21 на конкурсе красоты "Мисс Вселанная-2020", но выступила очень достойно. За несколько дней пребывания в Майами девушка продемонстрировала несколько ослепительных образов, которые мы сейчас вам покажем.

Напомним, что победительницей 69-й "Мисс Вселенной" стала мексиканка Андреа Меза.

Первый день

Первый неофициальный образ Лиза собрала из одежды украинского бренда. Она надела классические брюки пастельного розового оттенка и бралет из бежевой кожи the COAT. Образ дополнили клатч с геометрическим рисунком, колье BEVZA в виде символичного колоска и бежевые туфли на высоком каблуке.

Елизавета Ястремская
Елизавета Ястремская
Фото: instagram.com/__lizaelza__/

Красное платье

Вообще красное платье у Ястремской не одно, но это – первое, в котором она появилась на публике в Майами. Это платье-комбинация от Elena Burba за 9800 грн.

Елизавета Ястремская
Елизавета Ястремская
Фото: instagram.com/__lizaelza__/

Голубое платье как у Шарлиз Терон

Наряд от украинского модного дома Maxima стал достойным соперником французского Dior. Лиза очаровала публику сногсшибательным образом – это приталенное платье небесно-голубого оттенка. В очень похожем актриса Шарлиз Терон блистала на красной дорожке "Оскара" в 2019-м.

Елизавета Ястремская
Фото: instagram.com/__lizaelza__

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Национальный костюм

На "Мисс Вселенная-2020" девушки продемонстрировали национальные костюмы. Украинка облачилась в роскошное платье под названием "Душа-Витинанка". На него ушло 15 метров белого и черного атласа, а вес наряда – 7 килограммов!

Видео из YouTube

Голубое мини

Еще один выход украинки на сцене конкурса – в блестящем мини. Очень красиво!

Видео из YouTube

Выход в купальнике

Ни один конкурс красоты не обходится без выхода в купальниках. Лиза выбрала двойку красного цвета, дополнив образ голубой накидкой.

Видео из YouTube

И снова красное

Еще одно красное платье, которое Лиза Ястремская надела для финального выхода на "Мисс Вселенная-2020".

Видео из YouTube

69-й международный конкурс красоты "Мисс Вселенная" состоялся 16 мая в Майами, США. Победительницей стала представительница Мексики Андреа Меза. В тройку лидеров также вошли представительницы Бразилии Джулия Гама и Перу Яника Мачета.

Ранее мы рассказывали, что известно о победительнице из Мексики Андреа Меза.

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